Ninelerinden öğrendikleri Balkan sosu tarifini kooperatife taşıdılar

"İlk önce domateslerimizi rendeleyerek sos haline getiriyoruz. Bu esnada patlıcanları ateşin üstünde közlüyoruz, kapya biberleri ise fırına atarak közlüyoruz. Közlenmiş patlıcan ve biberleri temizleyip doğradıktan sonra domatesle birlikte büyük bir tencerede hepsini harmanlıyoruz.10 dakikalık bir kaynatma sürecinden sonra içerisine sarımsak, yağ ve baharatları ekliyoruz. Acı sevenler için acılı, tatlı sevenler için de acısız yapıyoruz. Belli bir süre daha kaynattıktan sonra sıcak bir şekilde küçük kavanozlara döküp ters çeviriyoruz ve vakumlanmasını sağlıyoruz. Tüketicilerimiz bu lezzete hayran kalıyor."