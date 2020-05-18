Niğde'de iftar sofralarının tescilli lezzeti Bor söğürmesi

Bor söğürmesinin her restoranda bulunmadığını belirten Özmen, şunları kaydetti: "Bor söğürmesi kuzunun kaburga kısmından etli kısmı düz bir şekilde açılan pirzola ve kuzunun külbastı dediğimiz et kısmıyla beraber bir tepsiye dizilir ve odun ateşinde pişirilir. Söğürmede biber ve domates, baharat olarak da tuz ve karabiber kullanıyoruz. İsteyen kekik de kullanabilir. Niğde'mizin yöresel yemeğidir. Bor söğürmesi Türkiye Patent Enstitüsü tarafından tescillendi ve coğrafi işaret aldı."