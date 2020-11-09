Nevşehir'in tadına doyulmaz simidi coğrafi işaret bekliyor

"Yöresel ürünlerin coğrafi işaret kazanması, bu ürünlerin gelecek kuşaklara aktarılması, korunması, üreticinin daha fazla katma değer elde etmesi için önemli bir husus. Ahiler Kalkınma Ajansı olarak bu bilinçle çalışma yürütüyoruz. Bölgemizde coğrafi işaret alacak ürünlerden birisi, ülkemizdeki diğer simit çeşitlerinden farklı olan Nevşehir simididir. Diğer simitler hazır maya ile yapılmakta ancak bu simit, nohuttan elde edilen maya ile hazırlanmaktadır. Diğer simitlere kıyasla daha uzun tüketim ömrüne sahip. Türk Patent ve Marka Kurumunun onayıyla yakın zamanda coğrafi işaret tescili yapılmış bir ürün haline gelecektir. Kapadokya'nın turizm yelpazesi, gastronomi ile çeşitlilik kazanırken, tescilin ardından simidimiz de yerli ve yabancı konuklara tanıtılabilecek."