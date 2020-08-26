Narenciye grubu meyvelerle yapabileceğiniz çeşit çeşit yemek tarifleri

Fırında limonlu somon tarifi

Omega 3 yağ asitleri açısından en zengin balıklardan biri olan somon hayatımıza biraz geç girdi ama hem lezzeti hem de pratikliğiyle bir anda vazgeçilmezlerimizden biri haline geldi. Özellikle fırında pişirildiğinde tadına doyum olmayan somon için bu kez de limon sosuyla güçlendirilmiş bir tarif hazırladık. Çok beğeneceğinizi düşünüyoruz.