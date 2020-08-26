Narenciye grubu meyvelerle yapabileceğiniz çeşit çeşit yemek tarifleri
Narenciye ya da turunçgil portakal, limon, greyfurt, mandalina, bergamot ve turunç gibi Citrus cinsi meyve ağacı türlerini kapsayan bitki topluluğunun genel adıdır. Genellikle sarı turuncu renkleriyle bilinen bol sulu vitamin deposu narenciye grubu meyveler, mutfaklarımızda çorbadan tatlıya birçok farklı tarifte kullanılabilir. Sizin için narenciye ürünlerini kullanılarak yapabileceğiniz çeşit çeşit tarifler hazırladık. Mutlaka bir göz atın. Afiyet olsun...
Portakallı ördek tarifi
Portakallı ördek Çin yemeği olarak bilinse de aslında Fransız mutfağına özgü bir lezzet. Özellikle 1960’larda çok sevilen bu tarif ününü Fransız yemekleriyle ünlü ABD’li şef Julia Child’a borçlu. Türkiye’de ördek eti bulmak her zaman çok kolay olmasa da bu lezzeti denemek isteyenler için biz tarifimizi aşağı bırakıyoruz. Dilerseniz tavukla da benzer bir tat yakalayabilirsiniz. Afiyet olsun…
Fırında limonlu somon tarifi
Omega 3 yağ asitleri açısından en zengin balıklardan biri olan somon hayatımıza biraz geç girdi ama hem lezzeti hem de pratikliğiyle bir anda vazgeçilmezlerimizden biri haline geldi. Özellikle fırında pişirildiğinde tadına doyum olmayan somon için bu kez de limon sosuyla güçlendirilmiş bir tarif hazırladık. Çok beğeneceğinizi düşünüyoruz.
Zeytinyağlı portakallı kereviz tarifi
Kereviz kış aylarında en bol bulunan ve en lezzetli sebzelerden. İçine havuç ve patates de girdi mi ne etlisinin tadına doyuluyor, ne de zeytinyağlısının. Biz bugün portakal suyuyla lezzetlenen, zeytinyağlı bir kereviz yapmaya kadar verdik. Bu tarifi siz de mutlaka denemelisiniz. Arzu ederseniz içine bezelye de ekleyebilirsiniz. İşte kereviz yemeği tarifi…
Limonlu spagetti tarifi
Makarnayı hiç limonlu denediniz mi? Eğer denemediyseniz limonlu spagetti güzel bir tercih olabilir. Kokusuna doyamayacağınız limonlu spagetti hem çok pratik hem de bir o kadar lezzetli. Lezzetinin en önemli sırrı da al dente yani dişe gelir kıvamda pişirilmesi. Mutlaka denemelisiniz, çok beğeneceğinizi söyleyelim. İşte keyifle tüketebileceğiniz güzel bir makarna tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Portakallı kek tarifi
İddia ediyoruz, bu kek çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. Yapımı oldukça pratik olan bu kekin lezzeti de muhteşem. Lezzetini hamuruna eklenen portakal suyundan alan portakallı keki hem büyükler hem de çocuklar çok sevecek. Sözü daha fazla uzatmadan enfes portakallı kekin tarifine geçelim. Şimdiden ellerinize sağlık…
Otlu limonlu tavuk tarifi
Sıradan tavuk yemeklerinden sıkılanlar için farklı bir o kadar da iştah kabartıcı bir önerimiz var: Otlu limonlu tavuk. Kuzu kulağı ve fesleğen otlarının aroması tavuk etiyle buluşuyor, karşı konulmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. İşte, otlu limonlu tavuk için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları
Portakallı muhallebi tarifi
Kış mevsiminin lezzetli ve besleyici meyvesi portakalın nefis bir lezzet kattığı hafif bir sütlü tatlı portakallı muhallebi. Portakal soslu muhallebi olarak da bilinen bu enfes tatlıyı bir kere denedikten sonra bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Kısa sürede yapıp sevdiklerinize ikram edebileceğiniz portakal soslu muhallebinin tarifi hemen aşağıda...
Kuşkonmaz ve limonlu somon ruloları tarifi
Özel günler için kolay fakat havalı görünen bir atıştırmalık arıyorsanız bu ruloları çok seveceksiniz. Biz ruloları haşladık ama siz isterseniz buharda pişirebilir, ot olarak da taze kekik yerine kişniş, dereotu vb. de kullanabilirsiniz. Tarif bizden yaratıcılık sizden...
Portakallı vanilyalı milkshake tarifi
Bu tarifte sadece üç malzeme var, fazlasına da gerek yok zaten. Vanilyanın ve portakalın aromaları birbirlerini o kadar güzel tamamlıyor ki... Lezzetli bir ara öğünden misafire servis edilecek havalı bir içeceğe kadar her kalıba girebilecek bu milkshake'i denemeden geçmeyin. İşte tarifi...
Zeytinyağlı portakallı rezene tarifi
Rezene genellikle sofralarımızda baharat olarak et ve balık yemeklerinin lezzetlendirilmesinde kullanılır. Ancak taze rezeneyle de enfes yemekler yapabilirsiniz. Örneğin hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli portakallı rezene! Kış aylarında favori sebze yemeklerinizden biri haline gelecek bu yemeği mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun!
Limonlu dondurma tarifi
Dondurma, yazın en güzel lezzetlerinden biri. Ayrıca doğru bir şekilde de hazırlanırsa tam bir vitamin deposu. Gerçek limonla yapılan limonlu dondurmanın ise tadı bir başka. Peki, nasıl yapılır? İşte, ev yapımı nefis limonlu dondurma tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Limonlu cheesecake tarifi
Çok aşırı tatlı sevmeyenler için en doğru çözümlerden biri ekşi bir meyveyle lezzetlendirilmiş tatlılar. Bu tür tatlılar söz konusu olduğunda da akla ilk gelenlerden biri limonlu cheesecake. Temel püf noktalarına dikkat ettiğiniz takdirde kolayca yapabileceğiniz limonlu cheesecake tarifimiz hemen aşağıda. Afiyet olsun!
Limonlu irmik tatlısı tarifi
İrmik, helvasıyla, sütlü tatlısıyla, şerbetli tatlısıyla her şekilde çok sevilen bir malzeme. Limon, portakal gibi turunçgil aromalarını da çok iyi taşıyor. Sizin için bugün enfes bir limonlu irmik tatlısı tarifi hazırladık. Kesinlikle denemeden geçmemeniz gereken tarifimiz aşağıda. Afiyet olsun...