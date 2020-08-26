MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Lezizz MenülerNarenciye grubu meyvelerle yapabileceğiniz çeşit çeşit yemek tarifleri
GeriLezizz Menüler Narenciye grubu meyvelerle yapabileceğiniz çeşit çeşit yemek tarifleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Lezizz Menüler
Haber Giriş: 26 Ağustos 2020 - 17:20 | 

Narenciye grubu meyvelerle yapabileceğiniz çeşit çeşit yemek tarifleri

Narenciye ya da turunçgil portakal, limon, greyfurt, mandalina, bergamot ve turunç gibi Citrus cinsi meyve ağacı türlerini kapsayan bitki topluluğunun genel adıdır. Genellikle sarı turuncu renkleriyle bilinen bol sulu vitamin deposu narenciye grubu meyveler, mutfaklarımızda çorbadan tatlıya birçok farklı tarifte kullanılabilir. Sizin için narenciye ürünlerini kullanılarak yapabileceğiniz çeşit çeşit tarifler hazırladık. Mutlaka bir göz atın. Afiyet olsun...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Portakallı ördek tarifi
Abone Olgoogle-news

Portakallı ördek tarifi

Portakallı ördek Çin yemeği olarak bilinse de aslında Fransız mutfağına özgü bir lezzet. Özellikle 1960’larda çok sevilen bu tarif ününü Fransız yemekleriyle ünlü ABD’li şef Julia Child’a borçlu. Türkiye’de ördek eti bulmak her zaman çok kolay olmasa da bu lezzeti denemek isteyenler için biz tarifimizi aşağı bırakıyoruz. Dilerseniz tavukla da benzer bir tat yakalayabilirsiniz. Afiyet olsun…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
2Fırında limonlu somon tarifi
Abone Olgoogle-news

Fırında limonlu somon tarifi

Omega 3 yağ asitleri açısından en zengin balıklardan biri olan somon hayatımıza biraz geç girdi ama hem lezzeti hem de pratikliğiyle bir anda vazgeçilmezlerimizden biri haline geldi. Özellikle fırında pişirildiğinde tadına doyum olmayan somon için bu kez de limon sosuyla güçlendirilmiş bir tarif hazırladık. Çok beğeneceğinizi düşünüyoruz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3Zeytinyağlı portakallı kereviz tarifi
Abone Olgoogle-news

Zeytinyağlı portakallı kereviz tarifi

Kereviz kış aylarında en bol bulunan ve en lezzetli sebzelerden. İçine havuç ve patates de girdi mi ne etlisinin tadına doyuluyor, ne de zeytinyağlısının. Biz bugün portakal suyuyla lezzetlenen, zeytinyağlı bir kereviz yapmaya kadar verdik. Bu tarifi siz de mutlaka denemelisiniz. Arzu ederseniz içine bezelye de ekleyebilirsiniz. İşte kereviz yemeği tarifi…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4Limonlu spagetti tarifi
Abone Olgoogle-news

Limonlu spagetti tarifi

Makarnayı hiç limonlu denediniz mi? Eğer denemediyseniz limonlu spagetti güzel bir tercih olabilir. Kokusuna doyamayacağınız limonlu spagetti hem çok pratik hem de bir o kadar lezzetli. Lezzetinin en önemli sırrı da al dente yani dişe gelir kıvamda pişirilmesi. Mutlaka denemelisiniz, çok beğeneceğinizi söyleyelim. İşte keyifle tüketebileceğiniz güzel bir makarna tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

 

TARİF İÇİN TIKLAYIN
5Portakallı kek tarifi
Abone Olgoogle-news

Portakallı kek tarifi

İddia ediyoruz, bu kek çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. Yapımı oldukça pratik olan bu kekin lezzeti de muhteşem. Lezzetini hamuruna eklenen portakal suyundan alan portakallı keki hem büyükler hem de çocuklar çok sevecek. Sözü daha fazla uzatmadan enfes portakallı kekin tarifine geçelim. Şimdiden ellerinize sağlık…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
6Otlu limonlu tavuk tarifi
Abone Olgoogle-news

Otlu limonlu tavuk tarifi

Sıradan tavuk yemeklerinden sıkılanlar için farklı bir o kadar da iştah kabartıcı bir önerimiz var: Otlu limonlu tavuk. Kuzu kulağı ve fesleğen otlarının aroması tavuk etiyle buluşuyor, karşı konulmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. İşte, otlu limonlu tavuk için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları

TARİF İÇİN TIKLAYIN
7Portakallı muhallebi tarifi
Abone Olgoogle-news

Portakallı muhallebi tarifi

Kış mevsiminin lezzetli ve besleyici meyvesi portakalın nefis bir lezzet kattığı hafif bir sütlü tatlı portakallı muhallebi. Portakal soslu muhallebi olarak da bilinen bu enfes tatlıyı bir kere denedikten sonra bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Kısa sürede yapıp sevdiklerinize ikram edebileceğiniz portakal soslu muhallebinin tarifi hemen aşağıda...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
8Kuşkonmaz ve limonlu somon ruloları tarifi
Abone Olgoogle-news

Kuşkonmaz ve limonlu somon ruloları tarifi

Özel günler için kolay fakat havalı görünen bir atıştırmalık arıyorsanız bu ruloları çok seveceksiniz. Biz ruloları haşladık ama siz isterseniz buharda pişirebilir, ot olarak da taze kekik yerine kişniş, dereotu vb. de kullanabilirsiniz. Tarif bizden yaratıcılık sizden...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
9Portakallı vanilyalı milkshake tarifi
Abone Olgoogle-news

Portakallı vanilyalı milkshake tarifi

Bu tarifte sadece üç malzeme var, fazlasına da gerek yok zaten. Vanilyanın ve portakalın aromaları birbirlerini o kadar güzel tamamlıyor ki... Lezzetli bir ara öğünden misafire servis edilecek havalı bir içeceğe kadar her kalıba girebilecek bu milkshake'i denemeden geçmeyin. İşte tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
10Zeytinyağlı portakallı rezene tarifi
Abone Olgoogle-news

Zeytinyağlı portakallı rezene tarifi

Rezene genellikle sofralarımızda baharat olarak et ve balık yemeklerinin lezzetlendirilmesinde kullanılır. Ancak taze rezeneyle de enfes yemekler yapabilirsiniz. Örneğin hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli portakallı rezene! Kış aylarında favori sebze yemeklerinizden biri haline gelecek bu yemeği mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun!

TARİF İÇİN TIKLAYIN
11Limonlu dondurma tarifi
Abone Olgoogle-news

Limonlu dondurma tarifi

Dondurma, yazın en güzel lezzetlerinden biri. Ayrıca doğru bir şekilde de hazırlanırsa tam bir vitamin deposu. Gerçek limonla yapılan limonlu dondurmanın ise tadı bir başka. Peki, nasıl yapılır? İşte, ev yapımı nefis limonlu dondurma tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
12Limonlu cheesecake tarifi
Abone Olgoogle-news

Limonlu cheesecake tarifi

Çok aşırı tatlı sevmeyenler için en doğru çözümlerden biri ekşi bir meyveyle lezzetlendirilmiş tatlılar. Bu tür tatlılar söz konusu olduğunda da akla ilk gelenlerden biri limonlu cheesecake. Temel püf noktalarına dikkat ettiğiniz takdirde kolayca yapabileceğiniz limonlu cheesecake tarifimiz hemen aşağıda. Afiyet olsun!

TARİF İÇİN TIKLAYIN
13Limonlu irmik tatlısı tarifi
Abone Olgoogle-news

Limonlu irmik tatlısı tarifi

İrmik, helvasıyla, sütlü tatlısıyla, şerbetli tatlısıyla her şekilde çok sevilen bir malzeme. Limon, portakal gibi turunçgil aromalarını da çok iyi taşıyor. Sizin için bugün enfes bir limonlu irmik tatlısı tarifi hazırladık. Kesinlikle denemeden geçmemeniz gereken tarifimiz aşağıda. Afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi