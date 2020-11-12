Napolili Şef Terracciano'dan İtalyan mutfağı meraklılarına püf noktaları

Türk şefler hızlı, Japonlar sistemli Pek çok ülkede, her milletten mutfak şefiyle çalıştığını söyleyen Terracciano, Türk mutfak şeflerinin yetenekli ve hızlı, Japon şefleri ise disiplinli ve sistemli olduğunu vurguladı. İtalyanlarla Türklerin yemek yeme kültürlerinin ve sofraya verdikleri özenin benzediğini vurgulayan Terracciano, İtalyan mutfak kültürünün temelindegöründüğü gibi sadece pizza ve makarnanın yer almadığını belirtti. Napolili şef, "İtalyan sofralarında örnek olarak patlıcan ve parmesanlı salatalar, ahtapot ve karides salatası gibi başlangıç yemekleri, dip soslarla servis edilen balık çeşitleri, domates ve yer fıstığı gibi ürünlerle pişirilen dana eti yemekleri ve yine dana eti, kereviz ve havuçla pişirilen scialatelli makarna benzeri yemekler ile peynir çeşitleri sunuluyor. Tiramisu, ricotta tart ve Napoli lezzetlerinden limoncello baba isimli tatlı da aynı Türk sofralarındaki gibi uzun sohbetli masaların vazgeçilmezi" bilgisini verdi.