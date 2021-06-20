Mutlaka siz de yapıyorsunuzdur… Sebzeleri pişirirken bunlara dikkat!
Öğünlerinize çeşitli sebzelerin dahil edilmesinin sağlığa birçok faydası olduğunu söylememize gerek bile yoktur sanırım. Annelerin yıllardır çocuklarına her gün sebze tüketmeleri gerektiklerini söylemelerinin de budur aslında. Sebzeler; vitaminler, potasyum, folik asit ve diyet lifi dahil olmak üzere vücut için gerekli olan besinler açısından oldukça zengindir. Elbette doğru şekillerde kullanılabilirse… Sizler için aşağıda, sebze yemeği hazırlamanın inceliklerinden ve en çok yapılan hatalardan bahsedeceğiz. İşte sebzeleri pişirirken en çok yapılan hatalar…
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1
Harvard Halk Sağlığı Okulu'na göre, araştırmalar farklı sebze türlerini günlük diyetinizin bir parçası haline getirmenin kalp hastalığı ve felç geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Dahası, araştırmalar meyve ve sebzelerin tüketimi ile belirli kanser türlerine karşı korunma arasında güçlü bir bağlantı olduğunu da gösteriyor. Günümüzde oldukça popüler olan vejetaryen diyetlerin aslında bu kadar tutuluyor olmasının sebebi de insanların kilo vermesine ve kabızlıktan kurtulmasına yardımcı olmasıdır.
2
Kahvaltı, öğle yemeği veya egzersiz öncesi atıştırmalık olarak günün herhangi bir saatinde sebze yiyebilirsiniz, ancak onları akşam yemeğinde tüketmek en iyisidir çünkü sebzeleri hazırlamak zaman ister ve sabah saatlerinde gereken ilgili gösteremeyebilirsiniz. Sebzelerinizi hazırlama şekliniz, maksimum faydayı elde etmek için çok önemlidir, çünkü farkında olmadan tüm besin değerlerini yok edebilirsiniz. Nasıl mı? İşte cevabı…
3
Brokoli ve karnabahar hazırlıyorsanız…
Örneğin, akşam yemeği için brokoli veya karnabahar pişirmeyi planlıyorsanız, besin ve lif açısından zengin oldukları için sapını kesmediğinizden ve yapraklarından kurtulduğunuzdan emin olun.
4
Patateslerin kabuklarını soymayın
Benzer şekilde, bu sebzelerden en iyi şekilde yararlanmak için patateslerin kabuklarını soymayın veya salatalıkları soymayın.
Şaşırmış olabilirsiniz, ancak en sevdiğiniz yemek tariflerine soğan kabuklarını, kereviz yapraklarını ve pazı saplarını bile ekleyebilirsiniz.
5
Kereviz yapraklarını salatalara ekleyin
Kerevizin saplarını, kabukları ve yaprakları yemekte kullanma fikri kulağınıza hoş gelmediyse, onları çorbalarda, patates kızartmasında ve salatalarda kullanmayı deneyin.
6
Baharat önemli!
Yemeğinize tek tip bir tat vermek için doğru miktarda baharat kullandığınızdan emin olun.
7
Aşırı pişirmeyin
Ayrıca sebzelerinizi asla aşırı pişirmeyin. unutmayın ki sebzeler ne kadar çok pişerse besin değerleri o kadar hızlı kaybolur.
8
Tüm bunları göz önünde bulundurduğunuzda, bir dahaki sefere şahane bir sebze yemeği hazırlamak için mutfağa adım attığınızda, onları soymadan ve sebzelerinizin tüm kısımlarını kullandığınızdan emin olun. Size sadece sayısız sağlık yararı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda gıda israfını da önleyecektir.