Mutlaka siz de yapıyorsunuzdur… Sebzeleri pişirirken bunlara dikkat!

Kahvaltı, öğle yemeği veya egzersiz öncesi atıştırmalık olarak günün herhangi bir saatinde sebze yiyebilirsiniz, ancak onları akşam yemeğinde tüketmek en iyisidir çünkü sebzeleri hazırlamak zaman ister ve sabah saatlerinde gereken ilgili gösteremeyebilirsiniz. Sebzelerinizi hazırlama şekliniz, maksimum faydayı elde etmek için çok önemlidir, çünkü farkında olmadan tüm besin değerlerini yok edebilirsiniz. Nasıl mı? İşte cevabı…