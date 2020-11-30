Mutlaka Keşfetmeniz Gereken Dünya Mutfaklarından Az Bilinen 5 Yemek
Dünyanın neresine giderseniz gidin, her mutfağın ayrı bir kültür, ayrı bir lezzet olduğunu keşfedersiniz... Yemeklerin hazırlanmasından sunumuna kadar tüm süreç, aslında kadim bir birikimin ve kültürün bir parçası... Bu yemekleri deneyimlerken aynı zamanda o kültür ve sosyal yaşam hakkında da fikir sahibi olmak mümkün...
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1
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Sizi, dünyada birbirinden farklı 5 ülkeye ve farklı 5 mutfağa götürüyoruz. İşte birgün mutlaka tatmanız gereken yemekler;
2
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Masala Dosa-Hindistan
Bir Güney Hindistan yemeği olan Masala Dosa, Pirinç ve mercimekten yapılan bir hamurun içine baharatlı, acı biberli, soğanlı haşlanmış patates doldurulmasıyla elde ediliyor. Hindistan cevizi sosu, domates sosu ve sambar ile birlikte servis edilen bu yemeği fırsat bulduğunuzda mutlaka denemelisiniz.
3
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Som Tam - Tayland
Som Tam, yeşil papaya ve baharatlı biber sosu içeren popüler bir Tayland salatası. Ekşi, acı, tatlı ve tuzlu olmak üzere dört tadı birleştiren bu salata, deneyimlemenizin hemen ardından favorileriniz arasına girebilir.
4
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Poutine - Kanada
Bir, Fransız-Kanada klasiği olan Poutine, Peynir ve gravy sosuna bulanmış kızarmış patatesten başka bir şey değildir. Türkiye’de de kolaylıkla ulaşabileceğiniz bu yemek ile bambaşka dünyalara gidebilirsiniz.
5
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Goi Cuon (yaz rulosu) - Vietnam
Pirinç kağıdı içine, sebze, yağsız et ve karidesin sarılması ile yapılan Goi Cuan, Vietnam’ın geleneksel böreğidir. Oldukça sağlıklı ve lezzetli olan bu böreğin tadını uzun süre unutamayabilirsiniz.
6
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Pastel de Nata - Portekiz
Portekiz'in simgesi bir tatlı olan Nata, Portekizcede krema anlamına geliyor. Dışı milföy katmanlari ve içinde krema olan, cupcake görünümlü bu tatlının tadını bir daha unutacağınızı sanmıyoruz.