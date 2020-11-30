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Hürriyet
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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 10:39 | 

Mutlaka Keşfetmeniz Gereken Dünya Mutfaklarından Az Bilinen 5 Yemek

Dünyanın neresine giderseniz gidin, her mutfağın ayrı bir kültür, ayrı bir lezzet olduğunu keşfedersiniz... Yemeklerin hazırlanmasından sunumuna kadar tüm süreç, aslında kadim bir birikimin ve kültürün bir parçası... Bu yemekleri deneyimlerken aynı zamanda o kültür ve sosyal yaşam hakkında da fikir sahibi olmak mümkün...

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Sizi, dünyada birbirinden farklı 5 ülkeye ve farklı 5 mutfağa götürüyoruz. İşte birgün mutlaka tatmanız gereken yemekler;

2Masala Dosa-Hindistan
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Masala Dosa-Hindistan

Bir Güney Hindistan yemeği olan Masala Dosa, Pirinç ve mercimekten yapılan bir hamurun içine baharatlı, acı biberli, soğanlı haşlanmış patates doldurulmasıyla elde ediliyor. Hindistan cevizi sosu, domates sosu ve sambar ile birlikte servis edilen bu yemeği fırsat bulduğunuzda mutlaka denemelisiniz.

3Som Tam - Tayland
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Som Tam - Tayland

Som Tam, yeşil papaya ve baharatlı biber sosu içeren popüler bir Tayland salatası. Ekşi, acı, tatlı ve tuzlu olmak üzere dört tadı birleştiren bu salata, deneyimlemenizin hemen ardından favorileriniz arasına girebilir.

4Poutine - Kanada
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Poutine - Kanada

Bir, Fransız-Kanada klasiği olan Poutine, Peynir ve gravy sosuna bulanmış kızarmış patatesten başka bir şey değildir. Türkiye’de de kolaylıkla ulaşabileceğiniz bu yemek ile bambaşka dünyalara gidebilirsiniz.

5Goi Cuon (yaz rulosu) - Vietnam
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Goi Cuon (yaz rulosu) - Vietnam

Pirinç kağıdı içine, sebze, yağsız et ve karidesin sarılması ile yapılan Goi Cuan, Vietnam’ın geleneksel böreğidir. Oldukça sağlıklı ve lezzetli olan bu böreğin tadını uzun süre unutamayabilirsiniz.

6Pastel de Nata - Portekiz
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Pastel de Nata - Portekiz

Portekiz'in simgesi bir tatlı olan Nata, Portekizcede krema anlamına geliyor. Dışı milföy katmanlari ve içinde krema olan, cupcake görünümlü bu tatlının tadını bir daha unutacağınızı sanmıyoruz.

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