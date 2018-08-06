Mutlaka denemeniz gereken 10 Hint mutfağı yemeği

Bollywood kadar renkli, bir o kadar da lezzetli... İşte Hint mutfağının yıldızları
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1
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Hindistan’ın kendisi gibi renkli mutfağı gerek baharatları gerekse bol çeşidi ile dünya mutfaklarının en saygınlarından biri. Bizim millet olarak baharat tutkunu olmamızdan kaynaklı bu mutfağa bir sempatimizin olduğu ise kesin. Bu nedenle Hint mutfağından keşfetmeniz gereken lezzetleri sizin için derledik.
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Keema İnce kıyılmış keçi ya da kuzu etinin taze yeşil bezelye, Hint mutfağının temel tatlarından sarımsak, soğan, acı yeşil biber ve zencefil ile kombine edilmesiyle ortaya çıkan enfes bir Hint yemeği olan Keema, size her lokmada gerdan kıra kıra dans etme isteği uyandıracak.
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Chaat Hindistan’da sokak tezgahları üzerinde satılan yemek çeşidinin sonu yoktur. Chaat terimi bütün bu çeşitliliği ifade eder. Bütün bu yemek kültürünün ortak özelliği biber, yoğurt, nohut, demirhindi sosu, zencefil ve bol miktarda baharat içinde boğulan ekmek veya patates kızartmasıdır. Biraz dağınık gibi görünse de o tezgahlardaki gülen gözlerin size uzattığı bu yemekleri geri çevirmeyin.
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Aloo Tikki Patates burger olarak da anılan ve ülkenin en yaygın vejetaryan yemeklerinden olan Aloo Tikki, kızarmış soğan, kişniş ve baharatlarla karıştırılmış patates püresi ile hazırlanır. Her zaman olduğu gibi bu yemeği de daldıra daldıra yiyebileceğiniz birçok sos vardır ama önerileni yoğurt ve demirhindi sosudur.
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Bhaji Sıklıkla başlangıç olarak yenen bhaji, sığır eti ve soğan kızartmasıdır. Mango sosuna batırarak yediğinizde Hint mutfağının yaratıcılığı karşısında şaşıracaksınız.
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Naan Hindistan'ın her yerinde görmeniz mümkün olan bu kabarık gözlemeyi birçok çeşit baharatlı sosa daldırarak yerseniz hakkını vermiş olursunuz.
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Biryani Hindistan'dan geldiği bölgeye göre biraz farklı olan ve marine edilmiş et, baharatlar ve safran ile doldurulan bir pirinç yemeğidir. Saydığımızda ağzınızı sulandıracak baharatlarla şenlendirilen yemekte koyun ve tavuk eti bolca kullanılır. Bu arada hangi baharatlar mı? Liste köri, kakule ve kişnişle başlıyor kimyon, karabiber ve sarı hardala kadar uzanıyor.
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Momo Aslen Tibet ve Nepal bölgesine ait olan bu köfte türü Kuzeydoğu Hindistan’da da çok sevilir. Geleneksel olarak tavuk, keçi, kuzu ya da domuz eti hazırlanan yemek, bazen lahana, nohut ya da doğranmış sebzelerle zenginleştirilir.
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Kebab Bizler için fazlasıyla tanıdık bir yemek olan kebabın kökleri meğer Hindistan’a kadar gidiyormuş. Ülkenin dört bir yanındaki sokak tezgahlarında kebapların ızgaradan sıcak servis edildiğini göreceksiniz. Bu et şişleri lezzetli soslar, baharatlar ve turşularla en az bizim kebaplarımız kadar lezzetli hale getirilir.
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Vada Mercimeğin un ile karışımının kızartılmasıyla yapılan bu yiyeceği, yoğun kıvamda bir yoğurda batırarak yiyebilirsiniz.
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Idli Bambaşka bir kek tecrübesine hazır olun. Bu buğulu tat için siyah mercimek ve pirinç karışımı temel malzemedir. Özellikle Güney Hindistan'da yaygın bir kahvaltı yiyeceği olan bu lezzet, özel yuvarlak kaplarda servis edilir.
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Jalebi Hindistan'ın en tanınmış sokak lezzetlerinden biri olan jalebi, çıtır çıtır kızarmış halka şeklindeki hamurların şerbete bulanmasıyla elde ediliyor. Bu tarifle tulumba ya da halka tatlısını hatırlatan jalebi'nin en önemli farkı, hamurunda pirinç unu ve zerdeçal bulunması. Şerbetindeki gül suyu sayesinde de farklı bir lezzete kavuşan jalebi'yi siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz jalebi tarifi...
Hint pilavı Kashmiri pulao yani Keşmir pilavı diye de bilinen Hint pilavı, farklı bir yemek tarifi arayanların imdadına yetişebilir. İçindeki baharatları, kuru yemişleri ve meyveleriyle çok farklı bir lezzeti olan Hint pilavı, dünya mutfağını sevenler için birebir. Siz de sofranızda farklı lezzetlere yer açmak istiyorsanız Hint pilavı tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…
Pakora Pakora Hint mutfağının en sevilen yemeklerinden. Et ya da sebze parçalarının nohuttan yapılan hamur benzeri bir karışıma bulanıp kızgın yağda kızartılmasıyla elde edilen pakora’yı siz de sofranızda misafir edebilirsiniz. Farklı ve kolay bir lezzet arayanlar için pakora mutlaka denenmesi gereken bir tarif. İşte pakora’nın malzemeleri ve tarifi…
Paratha Paratha için Hint gözlemesi de diyebiliriz. Günün her öğününde sıkça tüketilen bir hamur işi, paratha. Peynirlisinden patateslisine kadar birçok farklı biçimde hazırlanabilen bu lezzetli gözlemeyi denemek isterseniz, patatesli paratha tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Tikka masala Baharatlarıyla adından söz ettiren Hint mutfağının sevilen yemeği tikka masalayı akşam yemeklerinizin yıldızı yapabilirsiniz. Yumuşacık tavuk ile lezzetli sosun buluştuğu bu yemeği yiyenler bir tabak daha isteyecek. Mutfağa nefis kokular yayacak tikka masala nasıl yapılır? İşte cevabı…