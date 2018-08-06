Mutlaka denemeniz gereken 10 Hint mutfağı yemeği

Hindistan’ın kendisi gibi renkli mutfağı gerek baharatları gerekse bol çeşidi ile dünya mutfaklarının en saygınlarından biri. Bizim millet olarak baharat tutkunu olmamızdan kaynaklı bu mutfağa bir sempatimizin olduğu ise kesin. Bu nedenle Hint mutfağından keşfetmeniz gereken lezzetleri sizin için derledik.