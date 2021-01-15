Mutfaktaki gizli tehlikeye dikkat! Her kullanımdan sonra bunu mutlaka yapın

Özellikle pandemi döneminde hepimizin gündemine yerleşen hijyen konusu aslında hep çok önemliydi. O kadar ki her yıl 16 Ocak tarihi Dünya Hijyen Günü olarak kutlanıyor. Birçok kurum ve kuruluş hijyen bilincini artırmak için bu tarihte özel etkinlikler düzenliyor. “Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak adımlar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü” olarak tanımlanan hijyen, en çok da mutfaklarda önem kazanıyor. Biz de siz ve sevdikleriniz için mutfağı ve içinde pişen yemekleri hijyenik hale getirecek bazı püf noktalarını derledik. İşte mutfak hijyeninde dikkat edilmesi gerekenler…