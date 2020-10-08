Mutfakta Umut Var projesi bu yıl 348 mezun verdi

Çankırı, Türkiye'nin 9 yıldır çok sayıda Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatarak , “Bu proje sayesinde bir yandan yerel halk ile sığınmacılar arasındaki sosyal ilişkileri geliştirirken, diğer yandan bu insanların işgücüne kazandırılmasını hedefledik. Bu ve bunun gibi birçok projeyi yürütebilecek kaynağa sahibiz ve gelecekte de farklı projelerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.