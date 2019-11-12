Mutfak Tüyoları Hürriyet Lezizz Özel / Fotoğraflar: Alamy / iStock Haber Giriş: 12 Kasım 2019 - 17:41 , / 07 Nisan 2020 - 14:50

Mutfakta en çok bu hatalar yapılıyor...

Mutfakta yemek yaparken yapılan bazı hatalar hem lezzet hem de zaman kaybına neden olabiliyor. Bazen hepimizin yaptığı bu hatalar hayati tehlike bile taşıyabiliyor. Örneğin bıçakları çekmecede başıboş bırakabiliyoruz ya da bir mutfak aleti aldığımız zaman kılavuzunu okumadan bir kenara atıyoruz. İşte mutfakta en sık yapılan bu hataları sizin için derledik. Buradaki uyarıları kesinlikle dikkate alın…