Mutfakta en çok bu hatalar yapılıyor...

Izgaralarınızı temizlemiyorsunuz. Her ne kadar ızgarada yemek pişirirken olmasa da temizlerken can sıkıcı olabilir. Izgarada biriken artıklar nedeniyle pişirdiğiniz yemeğin yapışmasına ve yırtılmasına neden olur. Fakat, temiz ızgara daha güzel yemekler hazırlamanıza yardımcı olur. Bu yüzden ızgarayı, her pişirme sonrası temizlemek işinizi kolaylaştırır.