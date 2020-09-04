Mutfak aletlerinden daha fazla faydalanmak isteyenler için işe yarar fikirler

Baharatlarınızı öğütmek için kahve öğütücüsünden de faydalanabilirsiniz. Taze öğüttüğünüz baharatların hem lezzeti ve aroması daha kuvvetli olur hem de besin değerleri daha yüksek olur. Aynı şeyi ketentohumu gibi başka tohumlar için de yapabilirsiniz.