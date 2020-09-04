Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy ve Ingimage
Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 11:21 |
Mutfak aletlerinden daha fazla faydalanmak isteyenler için işe yarar fikirler
Mutfakta işinizi kolaylaştırmak istiyorsanız, yapabileceğiniz en mantıklı şeylerden biri her zaman elinizin altında olan mutfak aletlerini farklı amaçlarla kullanmaya çalışmak. Donmuş eti eritmek için alüminyum tencerelerinizden, limon sıkmak için mikrodalga fırınınızdan faydalanabileceğinizi söylesek inanmazsınız ama doğru. Nasıl mı? İşte tüm ipuçları…
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1
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Mutfakta işinizi kolaylaştırmak istiyorsanız, yapabileceğiniz en mantıklı şeylerden biri her zaman elinizin altında olan mutfak aletlerini farklı amaçlarla kullanmaya çalışmak.
2
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Donmuş eti eritmek için alüminyum tencerelerinizden, limon sıkmak için mikrodalga fırınınızdan faydalanabileceğinizi söylesek inanmazsınız ama doğru. Nasıl mı? İşte tüm ipuçları…
3
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Muffin tepsisi porsiyonluk omletler yapmak için çok işe yarar. Tek yapmanız gereken yumurtaları gözlere kırıp üstlerine dilediğiniz malzemeleri eklemek ardından fırında 180 derecede 20 dakika kadar pişirmek. Böylece kahvaltıda herkes farklı bir omlet yiyebilir ama hepsini tek teki pişirmekle uğraşmazsınız.
4
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Muffin tepsinizi tart kalıpları ya da küçük yenebilir kaseler yapmak için de kullanabilirsiniz. Şekerli kurabiye hamurunu ince açıp tepsinin deliklerinden biraz büyük yuvarlaklar kesmeniz yeterli. Muffin tepsisini tersi geçirip hamurları gözlerin üstlerine yerleştirdiğinizde minik kaseleriniz hazır. Fırında pişirmeniz yeterli.
5
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Elinizden sarımsak ve soğan kokusunu çıkarmak için çelik evyenizden faydalanın. Ellerinizi ve parmaklarınızı evyenin kenarına sürtmeniz yeterli. Bu alan düz ve köşeli olduğu için özellikle parmaklarınızın aralarındaki kokuyu kolayca çıkarmanıza yardımcı olacaktır.
6
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Çatallarınızın dişleri yamulduysa hiç üzülmeyin. Özellikle dıştaki iki diş yamulduysa bu çatalı vişnelerin ve kirazların çekirdeklerini çıkarmak için kullanabilirsiniz. Çatalın ucunu meyveye batırıp döndürdüğünüzde çekirdekler kolayca çıkacaktır.
7
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Tepsileri yağlarken ellerinizin de yağlanmasını istemiyorsanız küçük sandviç poşetlerinden faydalabilirsiniz. Poşeti elinize geçirin. Tereyağını da avcunuza alıp tepsinizi dilediğiniz gibi yağlayın. Ardından poşeti ters döndürüp çıkarın ve atın. Elleriniz temiz kalacak, tepsiniz ise olması gerektiği gibi yağlı olacak.
8
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Kıyma makineniz makarna yapmak için de çok işe yarar. Tek yapmanız gereken bıçaklı kısmını çıkarıp haznesine et yerine hamur koymak. Kolu çevirdiğinizde dilediğiniz kalınlık ve uzunlukta makarnaları kolayca yapabileceksiniz.
9
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Buzluk poşetlerini yiyecek saklamak için kullanmanın yanı sıra tek kullanımlık krema poşeti olarak da faydalanabilirsiniz. Hatta una, yumurtaya ve galeta ununa bulamanız gereken kızartmaları yaparken de bu malzemeleri ayrı ayrı poşetlere doldurup ortalığı kirletmeden yemeğinizi hazırlayabilirsiniz.
10
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Döküm tavanızı karabiber öğütmek için kullanabilirsiniz. Biber tanelerini kesme tahtanızın üzerine koyup üstlerine birkaç kez tavayla vurun. Ardından toz haline gelene kadar tavanın tabanını biberlere sürtün. Bu işlemi ne kadar uzun süre yaparsanız biberleriniz o kadar ince olur. Aynı işlemi başka tohum baharatlara da yapabilirsiniz.
11
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Benmari işlemi yapmanız gerekiyorsa önce alttaki tencerenin tabanına bir havlu yerleştirin ardından suyu koyun. Suyun kaynayıp kenarlardan taşmasını önleyen bu teknik her seferinde işinize yarar.
12
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Nalburlarda satılan boya kazıyıcı spatulaları mutfaklarınızda da kullanabilirsiniz. Tencere tavaları kazımaktan çikolata temperlemeye kadar birçok işte bu spatulalar çok işe yarar.
13
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14
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Küçük malzemeleri kızartırken metal süzgeçten ya da ufak bir porselen kapaktan faydalanın. Böylece yağın içinde kaybolmalarını ya da fazla kızarmalarını önlemiş olursunuz.
15
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Bisküvi, ceviz gibi şeyleri ezip toz haline getirmek için merdanenizi kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kullanacağınız malzemeyi bir naylon poşete yerleştirip ardından dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar merdaneyle üstlerinden geçmek.
16
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Mutfak maşalarını şişe ya da kavanoz açacağı olarak da kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken maşayla kapağı tutup çevirmek.
17
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Baharatlarınızı öğütmek için kahve öğütücüsünden de faydalanabilirsiniz. Taze öğüttüğünüz baharatların hem lezzeti ve aroması daha kuvvetli olur hem de besin değerleri daha yüksek olur. Aynı şeyi ketentohumu gibi başka tohumlar için de yapabilirsiniz.
18
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Eğer sarımsak ezeceğiniz ya da havanınız yoksa sarımsakları soyup bir alüminyum folyoya sardıktan sonra bir konserve kutusu ya da kavanoz yardımıyla kolayca ezebilirsiniz.
19
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Buz kalıplarınızı pesto sosu, domates sosu ya da et suyu gibi malzemelerinizi dondurmak için kullanabilirsiniz. Hatta ev yapımı bebek mamalarınızı bile bu şekilde saklayabilirsiniz. Böylece ihtiyacınız olduğunda birkaç küpü kolayca çıkarıp dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz.
20
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Süzgeciniz yoksa kare şekilli bir fırın ızgarasını kullanarak da aynı işi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ızgarayı evyenin üzerine yerleştirip süzeceğiniz şeyi (haşlanmış patates de olabilir makarna da) ızgaranın üzerine boşaltmak.
21
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İnce bulguru kabarttığınızda yumuşacık olmasını istiyorsanız tepsi kullanın. Tepsinin dibine bulguru ince bir tabaka halinde yayıp üzerine su gezdirin. Üzerini kapatıp birkaç dakika beklediğinizde kasedekine kıyasla çok daha tane tane kabarmış bir bulgur elde edeceksiniz.
22
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Makarna servisi yaparken et kesme çatalınızdan faydalanabilirsiniz. Sağ elinize bu çatalı, sol elinize ise büyük bir kaşığı alıp çatalı makarnanın içinde döndürerek o restoranlarda gördüğünüz kasenin ortasındaki kuş yuvası gibi makarna toplarını kolayca hazırlayabilirsiniz.
23
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Eğer bir oklavanız ya da merdaneniz yoksa hamur açmak için cam şişelerden faydalanabilirsiniz. Ancak varsa üzerinden etiketini çıkarmayı ve içine soğuk su doldurmayı unutmayın. Bu özellikle çok ince açılması gerekmeyen kurabiye, tart gibi yağlı hamurlar için faydalı bir fikirdir.
24
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Hamur kesme spatulanızı sadece hamur kesmek için değil doğradığınız yeşillikleri tahtadan toplamak, püreleri süzgeçten geçirmek, kaselerin diplerini sıyırmak gibi birçok iş için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
25
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Streç film kullanarak yemeklerinizin görüntüsünü daha sofistike ve şık bir hale getirebilirsiniz. Örneğin tavuk filetoların içini doldurup rulo yaptıktan sonra streç filme sararak çok zorlanmadan hoş bir yemek ortaya çıkarabilirsiniz.
26
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Hamur işi yaparken yumurtanın sarısıyla beyazını ayırmak için boş bir su şişesinden faydalanın. Şişeyi biraz sıkıp bir vakum oluşturun. Yumurtanın sarısını bu şekilde şişenin içine çekin. Ardından başka bir kaba rahatça aktarın.
27
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Mısır ayıklarken kek kalıbınızdan faydalanın. Kalıbın ortasındaki boşluğa mısır koçanını oturtun. Bıçakla yukarıdan aşağı kesin. Taneler kalıbın içinde toplanacak.
28
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Mutfakta çalışmaya başlamadan önce ihtiyacınız olan her şeyi büyük bir tepsiye yerleştirin. Böylece hem mutfağınız daha az kirlenir hem de tarifin ortasında malzeme ya da alet aramak için koşturmak zorunda kalmazsınız.
29
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Pizza kesmek için kullanılan tekerlek biçimindeki bıçaklarla maydanoz, kişniş gibi otları kolayca doğrayabilirsiniz.
30
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Yemek yaparken tezgahın üzerine geniş bir kase yerleştirin. Çöplerinizin hepsini burada toplayıp sonra bir kerede atın. Eğer kasenin tabanına bir de naylon poşet sererseniz temizlik sırasında işiniz daha da kolaylaşır.
31
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Blender'larınızı yıkarken sünger kullanmayın. Haznesine ılık su ve deterjan koyduğunuz blender'ı 10 saniye kadar çalıştırın. Ardından durulayıp kurumaya bırakın.
32
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33
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Galeta unu yapmak için artan hamburger ya da sandviç ekmeklerinizi kullanın. Ekmekleri parçalayıp kilitli poşete yerleştirin ve dondurun. Çıkarınca mutfak robotunda 10-15 saniye kadar çevirin. Galeta ununuz hazır.
34
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Limonu sıkmadan önce 10 saniye kadar mikrodalgaya atın. Bu meyvenin hücre yapısını bozacağı için daha fazla suyu daha kolay elde etmenizi sağlar. Özellikle salata sosu vb. işler için bol miktarda limon sıkmaya ihtiyacınız olduğunda bu ipucu çok işinize yarar.
35
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Bisküvi, kurabiye ya da turta gibi yağlı hamur işleri yaparken tereyağını parçalar halinde eklemek yerine dondurup rendelemeyi deneyin. Hamurunuz piştiğinde çok daha ağızda dağılan bir kıvama kavuşacaktır.
36
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Rendenizi kullanabileceğiniz bir diğer alan da püreler. Haşladığınız patatesleri rendeleyip kolayca püre haline getirebilir, domatesleri kabuklarını bile soymadan kolayca rendeleyip domates püresi elde edebilirsiniz.
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Soğuk havalarda sebze meyve gibi yiyecekleri balkonda ağzı kapaklı kutularda saklayın. Böylece buzdolabınızda yer açmış ve daha az elektrik harcamış olursunuz.
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Artan cipslerinizi parçalayıp bir karabiber değirmenine koyup çekin. Pizza, kızarmış patates gibi yemeklere çok yakışan bir baharat karışımı elde edebilirsiniz.
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Mutfak makasınızın çekmecede yaşlanmasına izin vermeyin. Sebzeleri doğramak için makastan faydalanmayı deneyin. Ayrıca enginarların sivri uçları, kuşkonmazların tepeleri, kurumuş krakerler hatta pizza bile mutfak makasıyla kolayca kesilebilir.
40
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Cherry domatesleri kolayca dilimlemek için birkaç tanesini iki kavanoz kapağının arasına sıkıştırıp keskin bir bıçakla bir kerede ikiye bölebilirsiniz.
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Patates doğramak için elma dilimleyicinizden faydalanın. Böylece patateslerin hepsi aynı boyutlarda olur ve aynı anda kızarır.
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Tahta kaşığınızı kızartma yaparken mutfak termometresi yerine kullanabilirsiniz. Kızartma yağınız doğru sıcaklığa geldiğinde tahta kaşığın etrafında baloncuklar oluşmaya başlar. Kızartacağınız malzemeyi tavaya bu aşamada attığınızda yağ çekmeden çıtır çıtır olur.
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Makarnayı süzerken tencereyi süzgecin içine boşaltmak yerine süzgeci tencerenin üzerine oturtun. Süzme işlemini çok daha kolay yapacak, elinizi yakmaktan da korunacaksınız.
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Donup sertleşmiş dondurmayı servis ederken önce keskin bir bıçağı sıcak suya tutup ısıtarak dondurmanın yüzeyine 2 santimetre derinliğinde kare şeklinde kesikler atın. Bu sayede dondurmanız daha kolay eriyecektir. Servis ederken de dondurma kaşığınızı sıcak suya tutarsanız işiniz kolaylaşır.
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Dondurulmuş eti çözdürmek için tezgahın üzerine metal bir tencereyi ters vaziyette yerleştirin. Poşetteki dondurulmuş eti tencerenin üzerine koyun. İçi oda sıcaklığında suyla dolu bir başka tencereyi de etin üzerine yerleştirin. Etiniz 5 ila 10 dakika içinde çözülmüş olacak.
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Çilek, avokado gibi yumuşak meyveleri yumurta dilimleyiciyle dilimlerseniz hem işiniz kolaylaşır hem de tüm dilimlerin kalınlığı eşit olacağından yemeğinizin sunumu daha güzel olur.
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Yumurtalı ekmek yapmak için bir kahve kupasından ve mikrodalgadan faydalanın. Kupanın dibine bir parça tereyağı koyun. Doğranmış ekmeklerle kupayı doldurun. 1 yumurta ve 3 yemek kaşığı sütü bir tutam tarçınla çırpıp ekmeklerin üzerine boşaltın. Mikrodalgada 1 dakika pişirin. Yumurtalı ekmeğiniz hazır.