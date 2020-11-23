Mutfağınızın en temel malzemelerini bir de böyle kullanmayı deneyin

Kahve fincanları Üzerinde kahve lekeleri bulunan bir kupa sağlığınıza zarar vermez, ancak kabul edelim ki bu kahve keyfi yaparken görmek için de pek iç açıcı bir manzara değil. Kahve lekelerini silmek için bulaşık deterjanı ve tuzdan bir macun yapın, lekeleri ovun ve durulayın.