Mutfağı da kültürü kadar zengin olan Hatay'ın enfes lezzetleri

Sac oruğu tarifi "Hatay mutfağının en bilinen enfes lezzetlerinden biri nedir?" diye soracak olursanız, sac oruğu diyebiliriz. Yöresel et yemeği sevenlere bu yemekten bir tabak asla yetmeyecek. Akşam yemeklerinizde farklı bir tat arıyorsanız sac oruğunu mutlaka denemelisiniz. Sizin için bu enfes yemeğin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda anlattık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…