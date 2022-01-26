Mükemmel Bir Bolonez Sos İçin Püf Noktaları Nelerdir?

En son defne yaprağı, fesleğen, tuz ve baharatları ekledikten sonra lezzetini içine hapsetmesi ve kıymanın iyice pişmesi için kapağı kapalı tutun. Bolonez sosa farklı bir dokunuş yapmak isterseniz havuçla birlikte kereviz de rendeleyebilirsiniz.