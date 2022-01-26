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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 26 Ocak 2022 - 14:13 | 

Mükemmel Bir Bolonez Sos İçin Püf Noktaları Nelerdir?

Makarnaya en çok yakışan sos desek şüphesiz ki hemen hepimiz onun adını veririz. İşte bolonez için en etkili püf noktaları;

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1
Çok yağlı bir kıyma kullanmayın. Sosa koyacağınız yağ, kıymanın yağıyla dengelenmeli.
2
Baharatlar mühim. Taze fesleğen, taze çekilmiş tane karabiber ve bir çimdik tarçın, bolonez sosun lezzetini artırır.
3
Soğanların yemeklik olarak doğranıp iyice kavrulmasına dikkat edin. Dilerseniz sarımsak da ekleyebilirsiniz. Malzemeler soğan, sarımsak, rendelenmiş havuç, kıyma, domates, salça olarak sırasıyla kavrulmalıdır.
4
Kuru olmasını engellemek adına domates suyunu artırabilir ya da doğrudan su ekleyebilirsiniz.
5
En son defne yaprağı, fesleğen, tuz ve baharatları ekledikten sonra lezzetini içine hapsetmesi ve kıymanın iyice pişmesi için kapağı kapalı tutun. Bolonez sosa farklı bir dokunuş yapmak isterseniz havuçla birlikte kereviz de rendeleyebilirsiniz.
6
Bolonez sosu orta haşlanmış spagettiyle sıcak sıcak buluşturma vakti…
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