Mükemmel Bir Bolonez Sos İçin Püf Noktaları Nelerdir?
Makarnaya en çok yakışan sos desek şüphesiz ki hemen hepimiz onun adını veririz. İşte bolonez için en etkili püf noktaları;
Soğanların yemeklik olarak doğranıp iyice kavrulmasına dikkat edin. Dilerseniz sarımsak da ekleyebilirsiniz. Malzemeler soğan, sarımsak, rendelenmiş havuç, kıyma, domates, salça olarak sırasıyla kavrulmalıdır.
En son defne yaprağı, fesleğen, tuz ve baharatları ekledikten sonra lezzetini içine hapsetmesi ve kıymanın iyice pişmesi için kapağı kapalı tutun. Bolonez sosa farklı bir dokunuş yapmak isterseniz havuçla birlikte kereviz de rendeleyebilirsiniz.