Muğla damak tadınıza hitap edecek yöresel lezzetleriyle büyülüyor...
Muğla’nın doğa güzellikleri saymakla bitmez. Yolunuz düştüğünde yemeden dönmemeniz gereken zengin mutfağının yemekleri de anlatmaya değer. Dilerseniz yolunuzun düşmesini beklemeden bu muhteşem yemekleri evde de yapabilirsiniz. Çok lezzetli hafif mezelerinin ve salatalarının yanı sıra çok güzel et yemekleri de sofralarınızda yerini alacak. Değişik isimleriyle, daha önce adını hiç duymadığınız otların da yer aldığı bu mutfağa gelin yakından bakalım.
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Muğla usulü kabak çiçeği dolması tarifi
Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde temmuz ayında toplanmaya başlayan kabak çiçeğinin dolması da görüntüsü kadar güzel oluyor. Yaz sıcaklarında hafif bir şeyler yemek isteyenler için oldukça uygun bir tarif. Peki narin kabak çiçeğinin dolması nasıl yapılır? Muğla usulü kabak çiçeği dolması tarifi karşınızda… Şimdiden afiyet olsun.
Et yemekleri her daim sofralarımızın baş tacıdır. Muğla köftesi de et sevenlerin karşı koyamayacağı bir lezzet. Bu nefis yemeği sevdiklerinize ve misafirlerinize ikram etmek isterseniz, ihtiyacınız olan tek şey aşağıda bulunan tarifi. Nefis bir yemek olan Muğla köftesini çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...
Sulu kebap, Muğla kebabı veya kebap çorbası olarak da bilinen nefis lezzet. Sadece 3 malzeme ile hazırlanıyor ve kış aylarında da tam bir şifa deposu. Menünüze farklı bir lezzet katmak isterseniz, Muğla mutfağının meşhur lezzeti sulu kebabı denemenizi tavsiye ederiz. İşte yapılışı...
Muğla’nın yemekleri tası tarağı toplayıp oraya yerleşmemizi sağlayacak unsurlardan sadece biri. Döş dolması da bahsettiğimiz muhteşem yemeklerin arasında yer alıyor. Bolca et ve iç pilavın buluştuğu bu yemek özel sofralar için çok uygun. İç yağ ile lezzetlenen döş dolması nasıl yapılır? Et severlere bayram ettirecek döş dolması tarifi…
Barındırdığı farklı lezzetlerle ülkemizin her mutfağı çok güzel. Balık deyince akla ilk gelen illerimizden biri de sahilleriyle ünlü Muğla hiç şüphesiz. Bu denli denizle çevrilmiş bir yerde balıkla yapılan yemekler de olmazsa olmaz. Muğla’nın meşhur kefal dolmasını yemeyenler çok şey kaybeder. Peki kefal dolması nasıl yapılır? Siz en kısa zamanda damakları şenlendirecek bu tarifi deneyin.
Akşam yemeğinizde geleneksel bir lezzete şans vermeyi düşünür müsünüz? Eğer cevabınız 'evet' ise Muğla mutfağından ekşili tavuğu denemenizi öneririz. Ayrıca limon suyunun bu lezzete ayrı bir tat kattığını da belirtelim. Nefis mi nefis bir lezzet sizi bekliyor. Lafı fazla uzatmadan, haydi mutfağa! Karşınızda ekşili tavuk tarifi... Afiyet olsun.
Bodrum kebabı olarak da bilinen çökertme kebabı, Muğla'nın meşhur et yemeklerinden biri. Kızarmış patatesin üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin ve son baharatlarla kavrulmuş enfes etini ekleyin. Çökertme kebabınız hazır! Patates, yoğurt ve etin muhteşem uyumuyla aklınızı başınızdan alacak bir lezzet sizi bekliyor. Şimdiden afiyet olsun...
Ülkemizin önemli mutfaklarından biri olan Muğla'nın çok sevilen topan yemeğini kolaylıkla yapabilirsiniz. Herkesin mutlaka tatması gereken bu yemek hem doyurucu, hem de oldukça besleyici. Bulgur ve kıymanın salça ile harmanlanışı diyebileceğimiz bu yemek Muğla’da çok meşhur. Denemek için Muğla’ya gitmeyi beklemeden evde kendiniz yapın. Peki topan yemeği nasıl yapılır? Tarifi ve malzemelerini sizlerle paylaştık.
Mürdümük, mercimekten biraz daha büyük ve bezelye gibi kabuğundan ayrılarak tüketilen bir baklagil çeşidi. Bodrum baklası olarak da bilinir. Muğla'nın geleneksel lezzetlerinden mürdümük çorbası da farklı bir şeyler denemek isteyenler için nefis bir seçenek. Siz de denemek isterseniz, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Farklı lezzetler denemek istiyorsanız Muğla’nın meşhur üfelemeç çorbasını kesinlikle denemelisiniz. Her evde kolaylıkla bulunan malzemelere, Muğla mutfağının kaymaktan ya da tereyağından elde edilen lezzet deposu höşmerimle ufak bir dokunuş yapıldığında ortaya yemeye doyamayacağınız bir çorba çıkıyor. Aklınızdaki soruları cevaplandırmak için akşam yemeğine bir üfelemeç çorbası yapmaya ne dersiniz. Peki üfelemeç çorbası nasıl yapılır? Yedikten sonra bayılacağınız bu çorbanın tarifi aşağıda…
Zengin yemek çeşitliliğiyle Muğla kendine hayran bırakıyor. Çok sevilen yemeklerinden hem doyurucu hem de sağlıklı dingil çorbası sofralarınıza farklılık katacak. İçinde bulgurun, soğanın yanı sıra ayrı bir lezzet kaynağı olan höşmerim de bulunan bu çorbayı yiyen herkes çok beğenecek. Peki Muğla’nın meşhur dingil çorbası nasıl yapılır?
Höşmerim denince akla Balıkesir ve Çanakkale çevresinde çok sevilen ve peynir helvası diye de bilinen tatlı geliyor. Ancak Muğla yöresinin höşmerimi bambaşka bir süt ürünü, üstelik tatlı da değil. Taze süt kaymağından ya da tereyağından yapılan höşmerimi, kahvaltılarda tüketebileceğiniz gibi yemeklere malzeme olarak da ekleyebilirsiniz. İşte geleneksel lezzetleri sevenler için höşmerim tarifi…
Muğla mutfağında düğün yemeği olarak yerini almış olan lokum pilavı özellikle Bodrum civarında karşınıza çıkabilir. Yemeklerin tamamlayıcısı pilavı sebzeli, kuş üzümlü, fıstıklı gibi birçok şekilde hazırlayabilirsiniz. Pilavın ana malzemesi pirinci ise bu pilavda bulamayacaksınız. Kıymayla lezzetlendirilen lokum pilavı nasıl yapılır? Yiyenlerin bir daha isteyeceği lokum pilavı tarifi…
Mezeleriyle, salatalarıyla, et yemekleriyle dikkat çeken Muğla’nın dürme makarnası da oldukça lezzetli. Özellikle Bodrum halkının yemek masasından eksik olmaz. Peki dürme makarna nasıl yapılır? Çökelek ile ev yapımı makarnanın lezzetli buluşması dürme makarnayı mutlaka denemelisiniz. Çok az malzeme ile kolayca yapabileceğiniz dürme makarna tarifini sizler için hazırladık.
Süt ve kabak birleştiğinde genelde çorbası aklınıza gelir. Muğla’da ise süt ve kabak birleştirilince ortaya çıkan, hafif mi hafif sütlü kabak yemeği sofraları süslemekte. Yaz aylarında ağır yemek yemeyenler mutlaka bu yemeği denemeli. Zaten hafif olan kabak yemeğine bir de süt eşlik edince, tadına doyulmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki sütlü kabak yemeği nasıl yapılır?
Mantıyı da böreği de sevmeyen neredeyse yoktur. Üzerine yoğurt koyulmasıyla mantıyı, görüntüsüyle de böreği andıran vekilharç, Muğla’da oldukça yaygın bir lezzet. Özellikle Milas’ta düğünlerin vazgeçilmezi olmuş durumda. Peki vekilharç nasıl yapılır? Lezzetini yoğurttan alan vekilharç tarifi…
Ülkemizin doğası ve tarihiyle en beğenilen şehirlerinden Muğla'yı mutfağını tanıdığınızda daha da çok seveceksiniz. Ege Bölgesi’nde yetişen tilkişen otuyla yapılan yumurta hafta sonu kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olabilir. Genellikle yabani kuşkonmaz olarak da duyacağınız bu ot aynı zamanda kalp dostu. Salatalarda, çorbalarda sık sık kullanılan tilkişen otu yumurtalı nasıl yapılır? Kahvaltıda misafirlerinize farklı lezzetler sunmak istiyorsanız, yumurtalı tilkişen tam size göre.
Salata çeşitleri sofralarımıza hem renk hem de ayrı bir tat katıyor. Kaya koruğu salatası da Muğla mutfağının en sevilen lezzetlerinden. Meze olarak da sunabileceğiniz bu güzel salata özellikle deniz ürünlerinin yanına çok yakışıyor. İşte nefis yemeklerinizi daha da güzel hale getirecek kaya koruğu salatası tarifi...
Muğla’nın farklı kesimlerinde birçok şekilde adlandırılan dalleme salatası herkesin tatması gereken farklı bir lezzet. Dalleme, papatya dallarından yapılan bir salata ve özellikle de Datça’da çok sık tüketiliyor. Sarı papatyanın dallarından yapılan dalleme salatası nasıl yapılır? Deniz ürünlerinin yanında hem salata hem de meze olarak tercih edilir. İlginç yemekleriyle şaşırtan Muğla’dan ilginç bir tarif sizlerle.
Muğla mutfağının eşsiz lezzetleri saymakla bitmez. Çok sevilenlerinden biri de çıntar mantarı kavurması. Genellikle Ege ve Akdeniz’de yetişen bu mantarı nar ekşili sosla yemeklerin yanında aperatif olarak sunabilirsiniz. Çok dikkatli tüketilmesi gereken mantarın kavurmasını herkes çok sevecek. Peki meşhur Muğla çıntar kavurması nasıl yapılır?
Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir şeyler arıyorsanız taratorlu börülce çok doğru bir seçim. Bu nefis yemeği taze fasulye, bakla ve bezelye ile de hazırlayabilirsiniz. Ayrıca hem soğuk hem de sıcak servis edebilirsiniz. Karşınızda Muğla'nın yöresel lezzetlerinden taratorlu börülce tarifi... Tadan herkesin çok beğeneceğine eminiz. Afiyet olsun...
Kabuklu yemeği, Muğla'nın yöresel lezzetlerinden. Kurutulmuş yeşil fasulye ile hazırlanıyor. Bu yüzden bambaşka bir lezzeti olduğunu söyleyebiliriz. Yanında da yufka ya da pilav ve turşu ile tadına doyulmuyor. Eğer siz de evinizde kabuklu yemeğini denemek isterseniz, tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...
Patlıcan yemeklerini sevenler için nefis bir tarifimiz var. Muğla mutfağının geleneksel yemeklerinden biri olan yağlı patlıcan, Datça taraflarında imambayıldı olarak da biliniyor. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis yemeği, bulgur pilavı ve ayranla eşliğinde de servis edebilirsiniz. Tadını unutamayacağınız enfes bir yöresel lezzet sizi bekliyor. Afiyet olsun.
Taze fasulye, yaz mevsiminin en sevilen ve o güzel yeşil rengiyle sofralarımıza renk katan sebzelerden biri. Zeytinyağlısı da turşusu da bambaşka güzel. Ancak, Muğla mutfağından fasulye ekşilemesini de çok beğeneceksiniz. Bu güzel yemeği çiğden pişirebileceğiniz gibi haşladıktan sonra da harcıyla birleştirerek hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, taze fasulye yerine börülce, bakla, bezelye veya turp otunu da tercih edebilirsiniz. Denemek isteyenler için fasulye ekşilemesi tarifini hazırladık. Şimdiden afiyet olsun...
Muğla mutfağından çok beğeneceğiniz bir tarifimiz var: Otlu tepsi böreği. Kahvaltılarınızın ve çay saatlerinizin baş tacı haline gelecek bu nefis böreğin tadına doyamayacaksınız. Enfes otlu tepsi böreğini keşfetmek isterseniz, işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Muğla'nın geleneksel lezzetlerinden samsı, şerbetli bir hamur tatlısı. İçindeki badem ve ceviz, samsıyı sevilen tatlılardan biri haline getiriyor. Hazırlanan hamurun içine harcı yerleştirilip kızartılıyor. Ardından da şerbeti eklenip servis ediliyor. Biraz ilginç ama bir o kadar da lezzetli samsıyı siz de denemek isterseniz, tarifi hemen aşağıda. Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...
Çitirmek, Muğla mutfağına ait nefis bir atıştırmalık. Susam helvası da denilen çitirmek, kavrulan susamın üzerine bal eklenerek hazırlanıyor. Sıcacık bir bardak çayın yanında çitirmek istemez miydiniz? Birkaç malzeme ile harika bir lezzet sizi bekliyor. İşte yapılışı... Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...
Cevizli sucuk ve köfte, Muğla'da daha çok çerezle birlikte tüketilen nefis bir atıştırmalık. İlave şeker içermediği için oldukça hafif bir tadı olduğunu da söyleyebiliriz. Üzüm şırası ve cevizle hazırlanan bu nefis yiyecek tatlı krizlerinize de birebir. Soğuk kış günlerinde keyifle tüketilen cevizli sucuk ve köftenin malzemeleri ve yapılış aşamalarını aşağıdaki tarifimizde bulabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun.
Ege Bölgesi’nde hemen her ilde sokaklarda hayır olarak lokma dağıtılır. Şimdilerde çoğu ile yayılmış olan bu lezzeti evde de kolayca yapabilirsiniz. İster şerbetli, ister şerbetsiz olarak tüketebileceğiniz lokma nasıl yapılır? Özellikle Muğla ile özdeşleşen bu lezzeti çok az malzemeyle yapmak mümkün. İçine muhallebi ve çikolata sos ile de yeni versiyonuyla çok sevilen lokmanın klasikleşmiş haline herkes bayılacak. Çok lezzetli lokmalar yapmanız için işte size tarifi…
Güzel Antalya’nın güzel lezzetleri saymakla bitmiyor. İçindeki bol ceviz ve şerbetle dikkatleri üzerine çeken bu tatlı, şekil itibariyle böreği andırıyor. Antalya’da ‘gıvrım’ diye de anılan bu tatlı adını da şeklinden alıyor. Cevizin yufka ile buluştuğu, üzerine de şerbetin eklendiği leziz tatlıyı yiyenler bayılacak. Hazır yufka ile de yapabileceğiniz kıvrım tatlısı nasıl yapılır? İşte size tatlı mı tatlı kıvrım tatlısı tarifi…
Nefis bir yöresel tatlıyla tanışmaya ne dersiniz? Muğla yöresinden tutmaç, leziz bir şerbetli tatlı. Birbirinden güzel yemeklerin yerini aldığı sofrada tutmaç tatlısına da bir şans verin. Ayrıca sıcacık bir bardak çayın yanında da çok iyi gidecektir. Eğer denemek isterseniz, tutmaç tarifini aşağıda tüm detaylarıyla yazdık. Bir göz atmaz mıydınız?
Lezzetli etiyle ünlü lagos balığının kızartması, buğulaması, çorbası gibi birçok çeşidi var. Muğla’nın zengin mutfağına ait balık çorbası da büyük balıkların kafa etinden yapılıyor. Özellikle de muhteşem lagos eti çorbayı daha da lezzetlendiriyor. Hemen her yörede farklı balıklarla hazırlanan balık çorbası nasıl yapılır? Hem doyurucu hem de sağlıklı balık çorbasını mutlaka denemelisiniz.
Denizin olduğu yerde her tür deniz ürünü de yemeklerde sık sık kullanılır. Ülkemizin zengin mutfaklarından Muğla da deniz ürünleriyle adından bahsettiriyor. Muğla mutfağından misafirlerinizi büyüleyecek bir tarifle sizlerleyiz. Ahtapotlu pilavla yiyenleri şaşırtacak ve büyüleyeceksiniz. Salatalarda da kullanılan ahtapot, pilava çok yakışacak. Peki ahtapotlu pilav nasıl yapılır?
Keşkek yapmak köy düğünlerinin en eski geleneklerinden biri olabilir. Özellikle Muğla’da düğün günü kazan kazan keşkekler yapılır, tüm köye dağıtılır. Keşkek yemek için tabii ki yolunuzun Muğla’ya düşmesini beklemeyeceksiniz. Buğdayın haşlanıp ezilmesiyle yapılan keşkeği evde de kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki Muğla usulü keşkek nasıl yapılır? İşte size düğün yemeği olarak da bilinen keşkek tarifi…
Ülkemizde çok fazla mantar çeşidi olduğundan, sofralarda da çok farklı biçimlerde mantarı görebiliyoruz. Morel ya da göbek de denilen kuzu göbeği mantarı da Ege kıyılarında yaygın şekilde karşımıza çıkıyor. Sağlığa çok yararlı olan bu mantar Muğla sofralarında da sık sık yerini alıyor. Salatadan, makarnaya bir çok yemeğe lezzet katan kuzu göbeği mantarının kavurması nasıl yapılır? İşte cevabı...