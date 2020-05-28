Mudanya enginarı artık Düzce'de de üretiliyor

Bu fidelerden ilk mahsul alındı. Mehmet Ayça, "Mudanya’ya gelip 5 bin kök enginar fidesi aldım. Düzce Tarım Müdürlüğünden de destek alarak enginar bahçesini tesis ettim. Civarda tanınmayan ve yetiştirilmeyen enginar, ektiğim yılın ertesinde mahsûl verdi. Düzce'den, komşu köy ve ilçelerden enginar bahçesini görmeye gelenler, bilgi alıp ekim yapmak isteyenler hayli çok. Ancak Düzce'de enginar Mudanya'ya nazaran 10 - 15 gün daha geç olgunlaşmakta. Bolu Taraklı'dan enginar alımı yapan tüccarlar bu sayede Düzce'ye yönelecek, halkımıza yeni gelir kapısı açılacak” dedi.