MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüMudanya enginarı artık Düzce'de de üretiliyor
GeriYemek Kültürü Mudanya enginarı artık Düzce'de de üretiliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
İHA
Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 17:05,

Mudanya enginarı artık Düzce'de de üretiliyor

Padişah sofralarının aranan lezzeti Mudanya enginarı artık Düzce’de de yetiştiriliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Mudanya enginarının üretiminin yaygınlaştırılması için çaba gösteren Avukat İbrahim Turan’ın Mudanya’nın Göynüklü Mahallesi'ndeki arazisinde yetiştirdiği enginarlar Düzce'de de üretilmeye başlandı.

2
Abone Olgoogle-news

İbrahim Turan’ın İstanbullu tekstilci Mehmet Ayça'ya verdiği fideler Düzce'de 20 dönümlük araziye ekildi.

3
Abone Olgoogle-news

Bu fidelerden ilk mahsul alındı. Mehmet Ayça, "Mudanya’ya gelip 5 bin kök enginar fidesi aldım. Düzce Tarım Müdürlüğünden de destek alarak enginar bahçesini tesis ettim. Civarda tanınmayan ve yetiştirilmeyen enginar, ektiğim yılın ertesinde mahsûl verdi. Düzce'den, komşu köy ve ilçelerden enginar bahçesini görmeye gelenler, bilgi alıp ekim yapmak isteyenler hayli çok. Ancak Düzce'de enginar Mudanya'ya nazaran 10 - 15 gün daha geç olgunlaşmakta. Bolu Taraklı'dan enginar alımı yapan tüccarlar bu sayede Düzce'ye yönelecek, halkımıza yeni gelir kapısı açılacak” dedi.

4
Abone Ol google-news

Mudanyalı enginarı üreticisi İbrahim Turan, "Mudanya dışında üretimi sağlamış olduk. Enginar üreticimiz için yeni bir geçim kapısı olacak” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi