Mikrodalgada Şipşak Yapılabilecek Lezzetler

Şipşak Makarna

Kek olur da makarna olmaz mı? Suyu ve makarnayı kupaya koyun ve mikrodalgayı yüksek dereceye alarak ortalama 3 dk. pişirin. Makarna hala sıcakken üzerine bir miktar süt ve kaşar rendesi ekleyin. Parmesan peyniri de tercih edebilirsiniz. 1 dk. daha mikrodalgada kaldıktan sonra yenmeye hazır bile.