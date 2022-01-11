Mikrodalgada Şipşak Yapılabilecek Lezzetler
Öğrenciler, çalışanlar ve mutfakta daha az zaman harcayarak lezzetli yemeklere ulaşmak isteyenler, mikrodalga sizin kurtarıcınız olabilir. İşte mikrodalga lezzetleri;
En Kolay Haliyle Kumpir
Patatesleri normal fırında çok uzun süre pişirerek yapabileceğiniz kumpir yerine mikrodalgayı tercih edebilirsiniz. Bunun için boyut olarak daha küçük patatesleri seçin ve kabuğunu soymadan patatesi ikiye bölün. Mikrodalgada patatesler bu şekilde daha kısa sürede pişecek ve yumuşayacaktır. İçerisine dilediğiniz kumpir malzemelerini koyabilirsiniz.
Şipşak Makarna
Kek olur da makarna olmaz mı? Suyu ve makarnayı kupaya koyun ve mikrodalgayı yüksek dereceye alarak ortalama 3 dk. pişirin. Makarna hala sıcakken üzerine bir miktar süt ve kaşar rendesi ekleyin. Parmesan peyniri de tercih edebilirsiniz. 1 dk. daha mikrodalgada kaldıktan sonra yenmeye hazır bile.
Mikrodalganın Müdavimi: Patlamış Mısır
1 Türk kahvesi fincanı mısırı mikrodalgaya uygun bir kaba koyun. Lezzeti çeşitlendirmek için ister şeker, ister tuz, isterseniz çikolata rendesi ekleyerek farklı farklı patlamış mısırlar yapabilirsiniz.