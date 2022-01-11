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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 11 Ocak 2022 - 15:35 | 

Mikrodalgada Şipşak Yapılabilecek Lezzetler

Öğrenciler, çalışanlar ve mutfakta daha az zaman harcayarak lezzetli yemeklere ulaşmak isteyenler, mikrodalga sizin kurtarıcınız olabilir. İşte mikrodalga lezzetleri;

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1En Kolay Haliyle Kumpir

En Kolay Haliyle Kumpir

Patatesleri normal fırında çok uzun süre pişirerek yapabileceğiniz kumpir yerine mikrodalgayı tercih edebilirsiniz. Bunun için boyut olarak daha küçük patatesleri seçin ve kabuğunu soymadan patatesi ikiye bölün. Mikrodalgada patatesler bu şekilde daha kısa sürede pişecek ve yumuşayacaktır. İçerisine dilediğiniz kumpir malzemelerini koyabilirsiniz.
2Kupada da Kek Olur

Kupada da Kek Olur

Kek malzemelerini çırpın ve kupalar içerisine koyun. Kabartma tozunu bir paket yerine yarım paket olarak ekleyin ve kupalarda kabarma payını bırakın. Mikrodalgada sadece 15 dakikada kekiniz hazır.
3Şipşak Makarna

Şipşak Makarna

Kek olur da makarna olmaz mı? Suyu ve makarnayı kupaya koyun ve mikrodalgayı yüksek dereceye alarak ortalama 3 dk. pişirin. Makarna hala sıcakken üzerine bir miktar süt ve kaşar rendesi ekleyin. Parmesan peyniri de tercih edebilirsiniz. 1 dk. daha mikrodalgada kaldıktan sonra yenmeye hazır bile.
4Oklavaya Gerek Yok: Krep Pizza

Oklavaya Gerek Yok: Krep Pizza

İşte en pratik pizza tarifi. Bunun için krep hamurlarını hazırlayın ve tavada pişirin. Pişirdiğiniz kreplerin üzerine sevdiğiniz pizza malzemelerini ekleyerek mikrodalgaya atın. Üzerindeki malzemeler piştiğinde pizzanız hazır olacaktır.
5Mikrodalganın Müdavimi: Patlamış Mısır

Mikrodalganın Müdavimi: Patlamış Mısır

1 Türk kahvesi fincanı mısırı mikrodalgaya uygun bir kaba koyun. Lezzeti çeşitlendirmek için ister şeker, ister tuz, isterseniz çikolata rendesi ekleyerek farklı farklı patlamış mısırlar yapabilirsiniz.
6Kahvaltı Seçeneği Yulaf Ezmesi

Kahvaltı Seçeneği Yulaf Ezmesi

Kahvaltı için müthiş bir çözüm. Yulaf ezmesi, yumurta, keten tohumu, ezilmiş muz, elma, tarçın ve sütü karıştırın. Mikrodalgada 3 dk’da enerji dolu kahvaltınız hazır.
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