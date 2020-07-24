Meyve ve sebzeler el değmeden kurutulacak

Göğüş, sistemden elde edilen kuru meyve ve sebzelerde herhangi bir haşlama etkisinin oluşmadığını vurgulayarak, kuruma işlemi sırasında ürünlere herhangi bir el temasının olmadığını, bunun da hijyen açısından çok yararlı olduğunu kaydetti. Sistemin, kayısı, domates, biber ve fıstık gibi ürünlerde denendiğini anlattı.