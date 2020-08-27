Mersin'in beyaz inciri Mut'tan tüm Türkiye'ye dağılacak
Mersin'in Mut ilçesinde lezzeti, aroması ve kalitesiyle öne çıkan beyaz incirin hasadına başlandı.
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Mersin'in Mut ilçesinde lezzeti, aroması ve kalitesiyle öne çıkan beyaz incirin hasadına başlandı.
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Mut Kaymakamı Muammer Köken ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Topluca Mahallesi'nde düzenlenen beyaz incir hasadı etkinliğine katıldı.
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Köken, etkinlikte yaptığı konuşmada, beyaz incirin en iyi şekilde paketlenerek pazara sunulmasının yetiştiricilere ekonomik anlamda önemli katkı sağlayacağını söyledi.
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Bayır da bu sezon iklim şartlarının uygun olmasından dolayı rekolte artışı beklediklerini ifade etti.
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İlçede yaklaşık 4 bin dekar arazide incir yetiştirildiğini belirten Bayır, "Bu yıl 8 bin ton Mut beyazı inciri rekoltesi bekliyoruz. İlçenin mikroklima özelliği var ve üretimde tarımsal ilaç kullanılmadan üretilen incir, doğal ve organik şekilde Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor" dedi.