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Hürriyet
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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 14:24 | 

Mersin'in beyaz inciri Mut'tan tüm Türkiye'ye dağılacak

Mersin'in Mut ilçesinde lezzeti, aroması ve kalitesiyle öne çıkan beyaz incirin hasadına başlandı.

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Mersin'in Mut ilçesinde lezzeti, aroması ve kalitesiyle öne çıkan beyaz incirin hasadına başlandı.

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Mut Kaymakamı Muammer Köken ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Topluca Mahallesi'nde düzenlenen beyaz incir hasadı etkinliğine katıldı.

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Köken, etkinlikte yaptığı konuşmada, beyaz incirin en iyi şekilde paketlenerek pazara sunulmasının yetiştiricilere ekonomik anlamda önemli katkı sağlayacağını söyledi.

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Bayır da bu sezon iklim şartlarının uygun olmasından dolayı rekolte artışı beklediklerini ifade etti.

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İlçede yaklaşık 4 bin dekar arazide incir yetiştirildiğini belirten Bayır, "Bu yıl 8 bin ton Mut beyazı inciri rekoltesi bekliyoruz. İlçenin mikroklima özelliği var ve üretimde tarımsal ilaç kullanılmadan üretilen incir, doğal ve organik şekilde Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor" dedi.

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Konuşmaların ardından hasada başlandı.

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