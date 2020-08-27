Mersin'in beyaz inciri Mut'tan tüm Türkiye'ye dağılacak

İlçede yaklaşık 4 bin dekar arazide incir yetiştirildiğini belirten Bayır, "Bu yıl 8 bin ton Mut beyazı inciri rekoltesi bekliyoruz. İlçenin mikroklima özelliği var ve üretimde tarımsal ilaç kullanılmadan üretilen incir, doğal ve organik şekilde Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor" dedi.