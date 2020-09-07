Lezizz Menüler Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 13:51 | 07 Eylül 2020 - 14:00

Menemen nasıl yapılır? Hepsi birbirinden lezzetli farklı menemen tarifleri

Menemen hepimizin hayatında önemli yere sahip lezzetlerden. Kimimiz için kahvaltının vazgeçilmezi, kimimiz için hızlı, pratik ve ekonomik bir yemeğin adresi olan menemen "Soğanlı mı olur soğansız mı?" tartışmasıyla uzun süre gündemde kaldı ancak menemeni sadece soğanla sınırlamak da çok doğru değil. O nedenle sizin için içinde çok farklı malzemeler olan menemen tarifleri hazırladık. Klasik tariften sıkılanlar mutlaka denemeli. Afiyet olsun...