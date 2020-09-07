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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 13:51 | 

Menemen nasıl yapılır? Hepsi birbirinden lezzetli farklı menemen tarifleri

Menemen hepimizin hayatında önemli yere sahip lezzetlerden. Kimimiz için kahvaltının vazgeçilmezi, kimimiz için hızlı, pratik ve ekonomik bir yemeğin adresi olan menemen "Soğanlı mı olur soğansız mı?" tartışmasıyla uzun süre gündemde kaldı ancak menemeni sadece soğanla sınırlamak da çok doğru değil. O nedenle sizin için içinde çok farklı malzemeler olan menemen tarifleri hazırladık. Klasik tariften sıkılanlar mutlaka denemeli. Afiyet olsun...

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1Çakallı menemeni tarifi
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Çakallı menemeni tarifi

Menemeni sevmeyen az insan vardır. Acıktığınızda pratik bir şekilde yapıp yiyebileceğiniz tariflerden bir tanesidir. Bu tarif ise Samsun-Çorum Karayolu üzerinde Çakallı mevkiinde yer alan büyüklü küçüklü lokantalarda sunulan yörenin özel bir lezzetidir. Fırsatınız varsa gidip yerinde de denemelisiniz. İşte evde yapmak isteyenler için enfes Çakallı menemeni tarifi...

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2Üç peynirli menemen tarifi
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Üç peynirli menemen tarifi

İtiraf ediyoruz, kahvaltı denince çeşit çeşit peynirlerin hayalini kuruyoruz. Bu kez bu hayali menemene taşıdık ve içinde lor, otlu peynir ve kaşar bulunan, üç peynirli bir menemen hazırladık. Tam ekmek banmalık oldu, of ki ne of...

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3Soğanlı menemen tarifi
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Soğanlı menemen tarifi

Yazarımız Vedat Milor'un sosyal medyada yaptığı "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" anketinde sonuç yüzde 51 soğanlıdan yana çıkmıştı. Peki soğanlı menemen nasıl yapılır? Bu tarif yüzde 49'un içinde bulunan ve yeni şeyler denemeye hazır olanlara geliyor...

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4Sucuklu menemen tarifi
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Sucuklu menemen tarifi

Türkiye'de kahvaltıların iki yıldızı vardır: Sucuk ve yumurta. Bu ikilinin bir araya gelip de iyi sonuç vermediği bir tarif olamaz. Biz de bu noktadan yola çıktık ve sucuklu bir menemen yaptık. Sofrada kapışılacağını garanti edebiliriz...

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5Mantarlı menemen tarifi
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Mantarlı menemen tarifi

Mantar özellikle et yemeyenlerin sofrasında önemli yer tutan protein deposu bir sebze. Özellikle omlete çok yakışan mantarı, biz menemene transfer etmeye karar verdik, bizce çok da iyi yaptık. Tarifi denediğinizde siz de bize hak vereceksiniz...

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6Peynirli fesleğenli menemen tarifi
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Peynirli fesleğenli menemen tarifi

Fesleğen ya da reyhan, mutfağımızın en değerli fakat kıymeti en bilinmeyen baharatlarından. Birçok yemeğe çok yakışan fesleğeni biz bu kez kahvaltıların vazgeçilmezi menemene dahil etmeyi denedik, sonuç gerçekten mükemmel oldu. Beyaz peynir desteğiyle de lezzetine lezzet kattığımız menemen hafta sonu kahvaltınıza çok yakışacak.

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7Ispanaklı menemen tarifi
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Ispanaklı menemen tarifi

Demir deposu ıspanak özellikle kış aylarında günün her öğününde yiyebilecek kadar çok sevdiğimiz bir sebze. Siz de bizimle aynı fikirdeyseniz ve ıspanağı kahvaltıya da dahil etmenin yollarını arıyorsanız ıspanaklı menemen doğru adres. Bu çok besleyici yemekle bütün gün tok kalabilirsiniz.

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8Ekmek arası menemen tarifi
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Ekmek arası menemen tarifi

Menemen genellikle ekmeği bana bana yiyince tadı çıkan bir lezzet. Biz bu muhteşem ikiliye başka bir gözle bakalım dedik ve menemeni ekmeğin içine hapsetmeye karar verdik. Bu kadar basit bir değişikliğin nasıl bir fark yarattığını görünce şaşıracaksınız.

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9Beyaz peynirli menemen tarifi
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Beyaz peynirli menemen tarifi

Menemende gelenekselden çok fazla uzaklaşmak istemeyen ama yeni şeylere de açık olanlar için nefis bir beyaz peynirli menemen tarifi hazırladık. Kapya biber ve sarımsak da bu menemene inanılmaz bir lezzet katıyor. Sadece kahvaltıda yemek bu tarife haksızlık olur.

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10BONUS: Şimdi tam mevsimi... Menemen konservesi tarifi
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BONUS: Şimdi tam mevsimi... Menemen konservesi tarifi

Menemen sadece kahvaltılarımızın değil, her öğünün lezzeti olabilecek kadar nefis ve bir o kadar da kolay bir yemek. Yaz aylarında domateslerin bol zamanında menemen yemeye doyamıyoruz. Peki bu lezzeti kışa da taşımak için ne yapabiliriz? En kolayı yaz domateslerinden nefis menemen konservesi hazırlayıp kışın da bu tadın keyfini çıkarmak. İşte nefis menemen konservesinin tarifi…

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