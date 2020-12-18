Mehmet Akif Ersoy'un 'Tadını unutamıyorum' dediği Bayramiç helvası tescilleniyor

"Bayramiç Kaymakamımız Sercan Gökdemir, bu helvanın tarihini ve lezzetini tescil ettirmek için çalışma başlattı. Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru aşamasındayız. Bununla ilgili belgeleri toplamak için beni görevlendirdi. Bu görev dahilinde kayıtlı ya da sözlü ne bilgi varsa topluyorum. Üreticilerden de bilgileri alıyorum."