MasterChef'te bu akşam ne yemek var? İşte bu akşamki yarışmanın menüsü

Zeytinyağlı lahana sarması nasıl yapılır? Lahana sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde mutfakların en önemli malzemelerinden biridir. Soğuk havalara karşı da oldukça dayanıklı olan lahana, kış aylarında kapuskadan turşuya birçok tarifle sofralarımızı şenlendirir. Peki ya lahana sarmasına ne demeli? Etlisi de oldukça nefis olan lahana sarması zeytinyağlı olunca kimsenin hayır diyemeyeceği bir hale gelir. Sizin için enfes bir zeytinyağlı lahana sarması tarifi hazırladık. İşte malzemeleri ve adım adım yapılış aşamaları...