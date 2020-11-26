MasterChef'te bu akşam ne yemek var? İşte bu akşamki yarışmanın menüsü
MasterChef Türkiye'de yarışmacıların takım oyunlarında ve bireysel oyunlarda başarıyla yapmak için ter döktükleri yemeklerin tarifleri çok merak ediliyor. Bu akşam da kırmızı takım ve mavi takım düello düzeninde dört yemek yapacak ve daha lezzetli yemeği pişiren taraf olmaya çalışacak. Sizin için bu akşamki takım oyununda yapılacak yemeklerin tariflerini bir araya getirdik. İşte MasterChef 26 Kasım yarışma yemekleri...
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Zeytinyağlı portakallı çanak kereviz nasıl yapılır?
Genellikle zeytinyağlı yemeği yapılıp sıcak veya soğuk olarak afiyetle tüketilen kerevizin bir de dolmasını denemelisiniz. Zeytinyağlıların şahı kerevizi güzelce oyup, içerisine bezelye, havuz koyarak yapabileceğiniz bu yemek sunumu açısından da harika. Peki zeytinyağlı portakallı çanak kereviz nasıl yapılır? İşte tarifi…
Sarmalar ve dolmalar mutfağımızın en önemli yemeklerinde başı çekiyor. Bunlardan bir tanesi de enfes soğan dolması. Kıymalı ya da zeytinyağlı yapılabilen soğan dolması için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...
Patlıcan Türkiye’de yaz sofralarının vazgeçilmez sebzesidir. Çeşit çeşit yemeği yapılan patlıcanın en güzel hali de bol zeytinyağlı imambayıldı yemeğidir. Domates, biber, soğan ve sarımsağın lezzet kattığı imambayıldı yanında güzel bir pirinç pilavıyla ziyafete dönüşebilir. Siz de evde güzel bir imambayıldı yapmak isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. İşte tarifimiz…
Lahana sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde mutfakların en önemli malzemelerinden biridir. Soğuk havalara karşı da oldukça dayanıklı olan lahana, kış aylarında kapuskadan turşuya birçok tarifle sofralarımızı şenlendirir. Peki ya lahana sarmasına ne demeli? Etlisi de oldukça nefis olan lahana sarması zeytinyağlı olunca kimsenin hayır diyemeyeceği bir hale gelir. Sizin için enfes bir zeytinyağlı lahana sarması tarifi hazırladık. İşte malzemeleri ve adım adım yapılış aşamaları...