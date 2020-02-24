Mardin'e gidecekler dikkat! Bu siteye bakmadan plan yapmayın

Turizmin en fazla gelir getiren çeşitlerinden birinin kültür turizmi, kültür turizminin en önemli alanlarından birinin de gastronomi olduğuna işaret eden Toprak, "Gastronomi turizmi dünyada hızla gelişen çok revaçta ve büyük gelirle elde edilen bir alan. Biz yeni yeni mutfağımızı keşfediyoruz. Üniversitemizde gastronomi bölümümüz var artık. Bu etkinliğimizle Mardin mutfağını tanıtmaya, ön plana çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.