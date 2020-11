Maraş paçası kavanoza girdi, dünyanın her yerine gönderilecek

Sünbül, koronavirüs ile birlikte ilginin arttığı paçayı her yere göndermeye başladıklarını belirterek, "Maraş paçasını kavanoza koymayı 2 yıllık bir çalışmayla başardık. Maraş paçasını kavanozla atık dünyanın her yerine gönderebiliyoruz. Sumak ekşisi, acılı yağı ve sarımsak tozunu da kavanozun kapağına bırakıyoruz. 3 aydır dijital pazarda satışlarımız devam ediyor ve talep de çok güzel. Mevsimi de geldiği için talep de artmaya başladı. Talep olduktan sonra kargo aracılığıyla dünyanın her yerine gönderiyoruz. Çok yakında marketlerde de olacak. Ayrıca Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerde yaşayıp tatile gelen gurbetçi vatandaşlarımız da giderken kavanozla paçayı alıp götürüyorlar" diye konuştu.