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Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 20 Kasım 2020 - 10:49 | 

Maraş paçası kavanoza girdi, dünyanın her yerine gönderilecek

Kahramanmaraş’ta paça ustası 3 kardeş, kentin meşhur lezzetlerinden olan Maraş paçayı iki yıl süren ar-ge çalışmasının sonunda kavanoza koydu.

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Kahramanmaraş’ta paça ustası 3 kardeş, kentin meşhur lezzetlerinden olan Maraş paçayı iki yıl süren ar-ge çalışmasının sonunda kavanoza koydu.

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Paçaları internetten satışa sunan firmanın Müdürü Emrah Sünbül, çok büyük talep aldıklarını belirterek, "Maraş paçayı kargo ile dünyanın her yerine gönderebiliyoruz" dedi.

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Kahramanmaraş’ta havaların soğumasıyla birlikte Maraş paça tüketimi de artmaya başladı. Küçükbaş hayvanların kelle ve ayaklarından yapılan, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu’nca da tescillenen, doğal antibiyotik olarak da kabul edilen paça içmek isteyen ancak Kahramanmaraş’a gelemeyenler için de Erdoğan, Süleyman ve Murat Sünbül kardeşler 2 yıl önce çalışma başlattı.

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Paçanın diğer hazır gıdalar gibi satılması için yürütülen çalışmalar olumlu sonuç verdi ve Sünbül kardeşler, Maraş paçayı kavanoza koymayı başardı.

5’KARGO İLE DÜNYANIN HER YERİNE GÖNDERİYORUZ’
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’KARGO İLE DÜNYANIN HER YERİNE GÖNDERİYORUZ’

Firma müdürü Emrah Sünbül, kavanozların 1 yıllık raf ömrü olduğunu belirtirken, şu ana kadar beklenenin üzerinde ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

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Sünbül, koronavirüs ile birlikte ilginin arttığı paçayı her yere göndermeye başladıklarını belirterek, "Maraş paçasını kavanoza koymayı 2 yıllık bir çalışmayla başardık. Maraş paçasını kavanozla atık dünyanın her yerine gönderebiliyoruz. Sumak ekşisi, acılı yağı ve sarımsak tozunu da kavanozun kapağına bırakıyoruz. 3 aydır dijital pazarda satışlarımız devam ediyor ve talep de çok güzel. Mevsimi de geldiği için talep de artmaya başladı. Talep olduktan sonra kargo aracılığıyla dünyanın her yerine gönderiyoruz. Çok yakında marketlerde de olacak. Ayrıca Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerde yaşayıp tatile gelen gurbetçi vatandaşlarımız da giderken kavanozla paçayı alıp götürüyorlar" diye konuştu.

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