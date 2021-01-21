Manisa mutfağından mutlaka tadılması gereken nefis yemek tarifleri
Ege Bölgesi'nin güzide şehri Manisa, mutfağı en zengin illerimizden. Akla ilk gelen Manisa kebabı oluyor genelde ama aslında Manisa'nın çorbadan tatlıya birçok önemli yemeği bulunuyor. Sizin için bu yemeklerin tariflerini tek tek araştırdık ve hepsini bu içeriğimizde bir araya getirdik. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz Manisa yemekleri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Nohutlu işkembe tarifi
İşkembe denince akla genellikle ilk olarak çorba gelir ama işkembenin nohutla yapılan yahnisi de mutlaka tadılması gereken lezzetlerden. Manisa mutfağına ait nohutlu işkembe tarifimiz de bu lezzetle tanışmak isteyenler için birebir. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Kula göveci, Manisa mutfağının en özel yemeklerinden biri. Normalde etlerin bir gece önceden büyük bir güvece konup bütün gece fırında düşük sıcaklıkta pişirilmesiyle yapılan Kula göveci, evde daha kolay bir biçimde de yapılabilir. Sizin için malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. İşte tarifi…
Kabak çiçeği dolması en lezzetli zeytinyağlı dolmalarımızdan biri. Özellikle Ege’de çok sık karşımıza çıkan bu olma Manisa’da biraz farklı yapılıyor. İç harcına biber salçası eklenen Manisa usulü kabak çiçeği dolması için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Biber dolması denince aklımıza genelde pirinçli ya da bulgurlu dolmalar geliyor. Ancak Manisa mutfağının biber olmasında biberlerin içi çökelekle dolu oluyor. Sarımsağın da tat kattığı çökelekli biber dolmasını evde yapmak için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Cevizli lokum, Manisa’nın Demirci ilçesine ait nefis bir hamur işi. Mayalı hamurla yapılan içi ceviz dolgulu bu lezzet, özellikle kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olmaya aday. Siz de cevizli lokumu evinizde denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Manisa'nın hepsi birbirinden lezzetli yemekleri arasında en tanınmış olanı hangisidir diye sorsalar herkesin aklına ilk gelecek olan Manisa kebabıdır herhalde. Siz de bu enfes kebabı evinizde kolayca yapabilirsiniz. En önemli özelliği iki farklı kıymayla yapılması olan Manisa kebabı için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...
Türkiye’nin dört bir yanında birçok şerbetli hamur tatlısı var. Manisa yöresinin en ünlü tatlısı da kadın göbeği tatlısı. Bayramlarda da yapıp misafirlerinize ikram edebileceğiniz bu nefis şerbetli tatlı için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Domates reçeli denince akla genellikle Gökçeada mutfağı geliyor ama Manisa’nın kırmızı domates reçelini de anmamak olmaz. Mevsiminde salçalık sert domateslerle yapılan kırmızı domates reçeli, evde de kolayca yapabileceğiniz nefis bir lezzet. Malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Manisa’nın geleneksel yemeklerinden biri olan ateş pidesi, aslında pideyle börek arası bir lezzet. Hem taze yufkayla hem de saçla yapılan bu nefis hamur işinin içine de peynir ve haşlanmış patates konuyor. Evde denediğinizde çok beğeneceğinize emin olduğumuz ateş pidesi için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
İlkbahar aylarında koyu yeşil rengiyle sofralara lezzet katan taze bakla, genelde zeytinyağlı bakla olarak sofraları süsler ama bir de bakla dizmesi vardır ki herkes mutlaka bir kez denemelidir. Manisa mutfağına ait bir lezzet olan bakla dizmesi için malzemeler ve yapılış aşamaları huzurlarınızda. Şimdiden elinize sağlık…
Manisa mutfağının en tanınmış yemeklerinden biri çekme kebabıdır. Ancak çekme kebabını Manisa kebabıyla karıştırmamak gerek. Güveçte kömür ateşinde ağır ağır pişen bir et yemeği olan Manisa çekme kebabı için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Tavşan çullama, Manisa mutfağına ait farklı bir yemek tarifi. İçinde haşlanmış tavşan eti bulunan kızarmış hamur parçaları olarak tarif edebileceğimiz tavşan çullama yoğurt ya da cacıkla servis ediliyor. Bu değişik yemeği evde denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Gömlek, kuzunun işkembesinin çevresindeki koruyucu zara mutfakta verilen isim. Birçok farklı yemekte kullanılabilen gömleğin sarması da çok nefis oluyor. Manisa ve çevresinde darp adı verilen bu yemeği evinizde de yapabilirsiniz. İşte malzemeler ve yapılış aşamaları. Afiyet olsun…
Manisa’nın Demirci ilçesine ait bir yemek olan Demirci kebabı, mutfağımızın en ilginç et yemeklerinden biri. Etin haşlandıktan sonra yoğurulmasıyla elde edilen Demirci kebabı geleneksel olarak etin 1 gece boyunca taş fırında ağır ateşte haşlanmasıyla yapılıyor. Biz bunu düdüklü tencerede yapıp kolaylaştırdık. İşte evde yapabileceğiniz Demirci kebabı tarifi…
Sarmalar ve dolmalar sofralarımızın vazgeçilmezleri. Yaprak sarması, lahana sarması gibi çeşitler Türkiye’nin her yerinde sofraları süslüyor ama bir de yöresel sarma tariflerimiz var. Örneğin Manisa mutfağına ait ebegümeci sarması… Malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabileceğiniz ebegümeci sarmasını mutlaka denemelisiniz.
Sura, Batı Anadolu’da birçok yerde farklı şekillerde karşımıza çıkan bir et yemeği. Bu tarifimiz Manisa mutfağının surası. Şehirde sura genellikle Kurban Bayramı’nın ilk akşamında fırına sürülüyor ve ikinci günün sabahında tüm aile ile birlikte kahvaltıda yeniyor. Ağzı çamurla sıvanmış toprak fırında uzun saatler boyunca ağır ağır pişen sura yanında yoğurt, ayran ya da mevsim salatası ile servis ediliyor. Evde denemek isterseniz sura için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Son dönemin favori ekmeği ekşi mayalı ekmekler ama nohut mayalı ekmeğin lezzeti de bir başka olur. Üstelik mayayı hazırlamak da çok kolaydır. Manisa’nın Akhisar ilçesine ait bu ekmek tarifi de nohut mayasıyla yapılıyor. Siz de denemek isterseniz işte malzemeler ve yapılış aşamaları…
Sinkonta, balkabağı ile yapılan enfes bir Ege yemeği. Fırında piştiği için oldukça hafif ve lezzetli olan sinkontayı dilerseniz tek başına bir yemek olarak, dilerseniz de et yemeklerinin yanında yardımcı olarak servis edebilirsiniz. İşte Manisa mutfağından nefis sinkonta tarifimiz…
Fava Ege bölgesinde en sevilen mezelerden. Bazı yerlerde dereotu, taze soğan ve diğer yeşilliklerle ve limonla servis edilen fava, Manisa’da sadece zeytinyağı ile sunuluyor. Sizin için Manisa mutfağından fava tarifi hazırladık. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
İlkbaharda kırmızı çiçekleriyle tarlaları ve ekilmemiş alanları süsleyen gelincik çiçeğinin yeşil kısımlarının yenebildiğini biliyor muydunuz? Hatta Manisa yöresinde gelincik ile enfes börekler de yapılıyor. Manisa mutfağından gelincik böreği için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Alaşehir kapaması, Manisa’nın en özel lezzetlerinden biri. Bir çeşit mantı diyebileceğimiz Alaşehir kapaması yoğurt sosu ya da et suyuyla servis ediliyor. Özelliği yağda kızarması olan Alaşehir kapaması için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Katmer, Anadolu’nun birçok yerinde farklı şekillerde karşımıza çıkabilen bir hamur işi. Antep’in tatlı katmeri çok ünlü ama bir de Manisa’nın Akhisar katmerini deneyin. Maydanozlu, peynirli ve yumurtalı içiyle, kahvaltılara keyif katan bu katmer, ayranla da çayla da meyve suyuyla da çok iyi gidiyor. Size de evinizde denemenizi tavsiye ediyoruz. Afiyet olsun…
Doğada kendiliğinden yetişen otlarla yapılan tarifler Ege mutfağının vazgeçilmezlerindendir. Manisa mutfağına ait bu tarifimiz de ne kadar ot varsa kullanabileceğiniz bir karışık ot kavurması. Malzemelerini ve yapılışını aşağıda adım adım anlatıyoruz. Afiyet olsun…
Kabartlama, Manisa yöresinde pişiye verilen isimdir. Hamuru klasik pişi hamurundan biraz farklı olan kabartlamanın servisi de mantı misali sarımsaklı yoğurt ve salçalı yağ ile yapılır. Siz de bu nefis hamur işini evinizde denemek isterseniz, işte kabartlama için malzemeler ve yapılış aşamaları…
Kabak köftesi ya da mücver denince akla genellikle yeşil kabakla yapılan köfteler gelir. Ama Manisa’da kabak köftesi balkabağıyla yapılır ve kahvaltılarda ya da çayın yanında yenir. Sizin için ölçüleriyle, yapılış aşamalarıyla nefis bir Manisa usulü kabak köftesi tarifi hazırladık. İşte tarifimiz…
Pazı, lahana, asma yaprağı… Aklınıza ne geliyor? Tabii ki sarmalar! Ancak bu sarma bildiğinizden biraz farklı çünkü pırasayla yapılıyor. Manisa mutfağına ait bir tarif olan pırasa sarması için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden elinize sağlık diyor ve tarifimize geçiyoruz…
Ekmekler ve içlerine doldurulmuş envaiçeşit malzemeyle yapılan nefis sandviçlere bayılıyoruz. Peki ekmeğin içinin oyulup doldurulduğu ekmek dolmasına ne dersiniz? Manisa mutfağına ait bir yemek olan ekmek dolması için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Cevizli kulak, Manisa mutfağına ait bir hamur işi. İçi doldurulmayan, salçalı sos ve cevizle servis edilen bir tür mantı olarak tarif edebileceğimiz cevizli kulak için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. İşte cevizli kulak tarifimiz…
İyi yapılmış bir sakatat yemeğinin yerini az şey tutabilir. Manisa mutfağına ait dalak dolması da böyle nefis bir sakatat yemeği. Kuzu dalağının pirinçli harçla doldurulmasıyla elde edilen bu yemek, ilk bakışta biraz değişik ve zahmetli gelebilir ama tadıyla tanıştıktan sonra her şeyi unutacaksınız. İşte malzemeleri ve yapılış aşamalarıyla dalak dolması tarifi…
Ege mutfağında otların yeri tartışılmaz. Özellikle şevketi bostan çok önemli bir ot yemeğidir. Manisa’da da sofralarda önemli bir yeri olan şevketi bostanı bu tarifimizde etle yaptık. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz etli şevketi bostan için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…