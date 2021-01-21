Manisa mutfağından mutlaka tadılması gereken nefis yemek tarifleri

Manisa kebabı tarifi Manisa'nın hepsi birbirinden lezzetli yemekleri arasında en tanınmış olanı hangisidir diye sorsalar herkesin aklına ilk gelecek olan Manisa kebabıdır herhalde. Siz de bu enfes kebabı evinizde kolayca yapabilirsiniz. En önemli özelliği iki farklı kıymayla yapılması olan Manisa kebabı için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...