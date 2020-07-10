Malatya'nın nefis kiraz sarması da coğrafi işaretli lezzetler arasına katıldı

"Kiraz yaprağı sarmamıza Osmanlı döneminde 'padişah yemeği' ismi de veriliyormuş. Eminim, işin üstatlarından bu yemeği yedikleri zaman, gerçekten padişahların bunu zamanında neden tercih ettiklerini de anlayacaklardır. Aynı zamanda sağlığa faydalı olan sarmamız, hazımsızlık ve mide sorunu bulunan hastalarımız için de bir şifa kaynağı. Diğer faydalarıyla ilgili de araştırmalarımızı sürdürüyoruz."