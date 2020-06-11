Makineyi çalıştırmadan önce bu işlemi mutlaka yapın

Makinenizi çok doldurmayın ama çok boş da bırakmayın. Boşken çalıştırılmak su ve enerji israfı nedeniyle doğaya büyük zarar verir. Üstelik gereksiz yere çok sık kullanılmak makinenizin ömrünü azaltacaktır. Çok doldurulmuş makinelerde ise su yeterince rahat hareket edemediği için tabakların ve bardakların kirli çıkma ihtimali çok yüksektir. Rafları her şeyin rahatça durduğu bir şekilde yerleştirin. İşiniz bittikten sonra sepetleri mutlaka sallayıp hiçbir şeyin birbirine çarpmadığından emin olun.