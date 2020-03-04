Lokum ve baklavasını da yaptılar, üstelik adının türküsü bile var

Vatandaşların madımağı mart ve nisan aylarında topladıklarını dile getiren Baker, "Vatandaşlarımızdan madımağın sadece yemeğini değil, lokumunu, baklavasını ve diğer çeşitli yiyeceklerini de yaparak çocuklarına ve ailelerine sunmalarını istiyoruz. Bunun için projemiz kapsamında aşçı öğretmenlerimiz madımaktan çeşitli ürünler yaptı ve kursiyerlerimiz de bunu öğrendiler." ifadelerini kullandı.