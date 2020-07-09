Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Ingimage ve Alamy
Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 10:55,
Limonu ortadan ikiye kesin ve... Ne kadar faydalı olduğunu görünce şaşıracaksınız
Çoğu zaman sıkıcı ve yorucu bir ev işi olarak görülen elde bulaşık yıkamayı kolaylaştıracak, bulaşık yıkarken işinizi kolaylaştıracak bazı ipuçları derledik. Bir göz atmaya ne dersiniz?
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1
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Bulaşık makineleri evlerimizdeki en büyük yardımcılardan ancak birçok kişi de halen bulaşığını elde yıkıyor.
2
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Çoğu zaman sıkıcı ve yorucu bir ev işi olarak görülen elde bulaşık yıkamayı kolaylaştıracak, bulaşık yıkarken işinizi kolaylaştıracak bazı ipuçları derledik. Bir göz atmaya ne dersiniz?
3
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Çok fazla birikmiş bulaşığınız varsa bulaşıkları kısım kısım yıkayabilirsiniz. Süngere bir miktar deterjan sıkıp daha sonra ekleme yapmadan o deterjanla yıkayabildiğiniz kadar bulaşık yıkayın. Süngerde deterjan bitince bir mola verip başka bir iş yapın. Sonra yeniden bulaşık yıkamaya dönün. Böylece çok fazla sıkılmadan işinizi tamamlayabilirsiniz.
4
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Bulaşık kurutma teli üzerinde yer kalmadıysa bardaklarınızı Çin yemeği çubuklarının üzerinde kurutabilirsiniz. Bunun için tezgahın üzerine birkaç parça kağıt havlu serin üzerine çubukları yerleştirin. Yıkadığınız bardakları ters vaziyette çubukların üzerine koyun. Böylece hem suları süzülecek hem de hava sirkülasyonu sayesinde kısa sürede kuruyacaklar.
5
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Tencerelerinizi ovalamak için içinde patates, soğan ya da limon satılan plastik fileleri kullanın. Bu filelerin içine bir parça sünger yerleştirip ağzını sıkıca bağladığınızda çok pratik bir ovalama süngeri elde edebilirsiniz.
6
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Evyenin kenarında içi deterjanlı suyla dolu bir kap bulundurun. Özellikle çok sayıda misafirinizin geleceği zamanlarda bu taktik çok işinize yarar. Kirlenen tabakları ve çatal-bıçakları yıkayana kadar bu suda bekletebilir, hatta hemen yıkayıp kaldırabilirsiniz. Böylece uzun süre beklemedikleri için bulaşıkların üzerindeki yemek artıkları kurumaz, işiniz kolaylaşır.
7
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Her şeyi uzun uzun yıkamanıza gerek yok. Pirinç ölçmek için kullandığınız kaseyi, yemeğe tuz atmak için kullandığınız kaşığı sadece bir sudan geçirip kaldırabilirsiniz. Öte yandan kullandığınız tabak ve bardak sayısını da azaltmaya çalışın. Aynı bardağı birden fazla kez de kullanabilirsiniz.
8
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Bulaşık yıkarken kullanmayı sevdiğiniz süngerlerden stok yapın. Çünkü süngerlerinizi sık sık değiştirmeniz gerekir ve elinizin alışkın olmadığı süngerlerle aynı sonucu elde edemeyebilirsiniz. Aynı şey deterjan için de geçerli. Temizliğine güvendiğiniz bir deterjandan evde birkaç şişe bulundurmak faydalı olabilir.
9
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Muhakkak bulaşık eldiveni kullanın. Bu eldivenler sadece ellerinizi suyun ve deterjanın etkilerine karşı korumakla kalmıyor, normalde dayanamayacağınız sıcaklıktaki suları da bulaşık yıkamakta kullanabilmenizi sağlıyor. Malum sıcak su da daha kolay temizlik anlamına geliyor.
10
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Bulaşıklarınızı kurutmak için kullandığınız telin kaliteli ve temiz olması da önemli. Eğer metal bir bulaşık teli kullanıyorsanız paslanmadığından emin olun. Plastik ya da ahşap olanları da su ve kireç birikintilerine karşı sık sık kontrol edip temizleyin.
11
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Eğer yıkadığınız bulaşıklar, bulaşık telinize sığmayacak kadar çoksa, bulaşık makinenizin raflarını da bulaşık teli olarak kullanabilirsiniz. Özellikle büyük tencere ve tavaları tezgahın üzerinde tutmak yerine bulaşık makinesine yerleştirmek, mutfağınızın derli toplu görünmesine de fayda sağlayacaktır.
12
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Dibi tutan tencereleri temizlemek için kolunuzu çok fazla yormak yerine tencereyi biraz ısıtmayı deneyin. Elektrikli ocağın üzerine tencereyi yerleştirin. İçine biraz karbonatlı su koyup altını hafifçe açın. Isının ve asidin temizleme işini sizin yerinize yapmasını bekleyin.
13
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Limon kadar etkili bir yardımcı da patatestir. Özellikle döküm tencereler ve tavalarınız paslandığı takdirde temizlemek için patates kullanabilirsiniz. İkiye böldüğünüz patatesi deterjana ya da karbonata batırın ve paslı bölgeye sürün. Patatesin yüzeyi kayganlaştığında ince bir dilim kesip aynı işlemi tekrarlayın. Pas bir süre sonra tamamen yok olacak.
14
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Çamaşır kurutma makinelerinde kullanılan kurutma kağıtları da bulaşıkta çok işinize yarayabilir. Bu kağıtlardan birini ıslatıp yanmış yemek kalıntılarının olduğu bir yüzeye yerleştirin. Kağıtların yapısındaki kimyasallar kalıntıları kısa sürede çözüp tencerenizi tertemiz yapacak.
15
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Bir bulaşık fırçası edinin. Bu fırçalar uzun saplı oldukları için ellerinizi fazlaca kirletip gücünüzü zorlamanıza gerek kalmadan tencerelerinizi ve tabaklarınızı temizlemenize yardımcı olurlar. Özellikle yiyecek artıklarını tabaklardan temizlemek için çok işe yararlar.
16
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Mutfak evyelerinin çoğunda artık dahili bir süzgeç oluyor ama sizinkinde yoksa da bir tane edinin. Bu süzgeçler yemek artıklarının borulara kaçıp tıkamasını önler. Süzgeçte biriken parçacıkları kolayca toplayıp çöpe atabilirsiniz.
17
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Bulaşık yıkamaya başlamadan önce sevdiğiniz bir müzik, merak uyandırıcı bir podcast ya da bir sesli kitap açmak bu sıkıcı işi biraz daha keyifli hale getirebilir. Üstelik iki işi bir arada çıkarmak da ayrıca keyifli olacaktır.
18
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Bulaşık yıkama işini tek başınıza yapmayın. Eşiniz, kardeşiniz, arkadaşınız fark etmez. Yanınızda birileri olursa hem sohbet eder hem bulaşık yıkarsınız. Böylece canınız sıkılmadığı gibi işiniz de çok daha kısa sürede biter.
19
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Gümüşlerinizi parlatmak için alüminyum folyolardan yararlanın. Bunu cam bir tepsinin dibini folyoyla kaplayarak yapabileceğiniz gibi doğrudan folyo tepsilerden de faydalanabilirsiniz. Tepsinin dibine tuz ve karbonat koyup sıcak su ekleyin. Gümüşlerinizi bu karışıma batırdığınızda birkaç dakika içinde pırıl pırıl olacaklar.
20
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Krem yüzey temizleyici ve naylon bir poşet de bulaşık yıkarken çok işinize yarayabilir. Tek yapmanız gereken buruşturup top haline getirdiğiniz poşetin üzerine biraz yüzey temizleyici döküp tencerelerinizi ya da çaydanlıklarınızı hafifçe ovalamak. İlk günkü gibi pırıl pırıl olduklarını görmek sizi şaşırtacak.
21
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Bulaşıkları kategorilerine ayırıp yıkayın. Önce büyük bıçaklar, ardından bardaklar, çatal kaşıklar, tabaklar ve tencereler sıralamasıyla gidin. Böylece yıkadıklarınızı hem kurutma teline daha rahat yerleştirebilir hem de temizden kirliye gittiğiniz için bulaşık suyunuzu daha uzun süre kullanabilirsiniz.
22
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Plastik kaplardaki lekeleri temizlemek için sirkeden faydalanın. Kabın yarısına kadar su doldurup üzerini beyaz sirkeyle tamamlayın. En az yarım saat bekletin. Eğer hedeflediğiniz sonucu alamazsanız kabın içine karbonat döküp yumuşak bir bezle hafifçe ovalayarak da temizleyebilirsiniz.
23
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Evyenin içini boş bırakın. Kirlileri evyenin içine değil yanına dizin. Önceden ıslatılması gereken bulaşıklar dışında hiçbir şeyi su içinde bekletmenize de gerek yok.
24
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Karbonatın işe yarayacağı bir diğer alan da fincanların dibinde kalan kahve lekelerinin temizlenmesi. Fincanların dibine biraz karbonat döküp üzerine birkaç damla su ekleyerek macun kıvamı elde edin. Bu macunu kullanarak fincanların dibini ovalayın. Ardından durulayın. Fincanlarınız tertemiz olacak.
25
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Dipleri kısa sürede yosun tutan su şişelerini temizlemek biraz zor olabiliyor. Ancak hepsini bir gece önceden deterjanlı suya yatırırsanız daha kolay temizlenirler. Şişeleri temizlemek için küçük parçalara bölünmüş kağıtlardan da faydalanabilirsiniz. Kağıtları suyla birlikte şişeye doldurup çalkalayın.
26
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Blender’ınızı temizlemek için uğraşmak yerine içine biraz deterjanlı su ekleyip birkaç saniye çalıştırın. Bıçaklar döndükçe sıkışmış kalıntılar dahil bütün yiyecek parçaları temizlenecek.
27
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Aynı şey çırpma teliniz için de geçerli. Tellerin arasını tek tek temizlemekle uğraşmak yerine deterjanlı suyu çırpma teliyle çırparsanız çok uğraşmadan bulaşığı halletmiş olursunuz.
28
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Bulaşık deterjanlarının çoğunun limonlu olması şaşırtıcı değil. Çünkü limon bulaşık yıkayanların en büyük yardımcılarından. Bir limonu ortadan ikiye kesip kesme tahtası, paslı bıçaklar ya da aralarına parçalar sıkışmış peynir rendesi gibi yıkaması zor mutfak eşyalarını temizlemekte kullanabilirsiniz.
29
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Tuz da çok etkili ve nazik bir temizleyicidir. Tencerelerin, tavaların dibindeki yanık yemekleri önce bir spatulayla kazıyıp ardından tuzla ovarsanız çizilmeden tertemiz olurlar.
30
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Kendi bulaşık deterjanınızı evde yapmaya ne dersiniz? 1 su bardağı boraks, 1 su bardağı çamaşır sodası, 10 damla portakal yağı, 5 damla limon yağı, 5 damla biberiye yağı ve 2 damla kekik yağını güzelce karıştırın. 1 litre suya bu karışımdan yarım su bardağı eklemeniz yeterlidir. Ev yapımı deterjan çok fazla köpürmez ama bulaşıklarınızı gayet başarıyla temizler.