Limon alırken kabuğuna dikkat! Eğer böyle kalınsa...

Limonu sıkmadan önce 10 saniye kadar mikrodalgaya atın. Bu meyvenin hücre yapısını bozacağı için daha fazla suyu daha kolay elde etmenizi sağlar. Özellikle salata sosu vb. işler için bol miktarda limon sıkmaya ihtiyacınız olduğunda bu ipucu çok işinize yarar. Limonun ekşi mi tatlı mı olduğunu anlamanın en kolay yolu da kabuğuna bakmaktır. Kabuğu ince olan limonlar kalın kabuklu limonlara kıyasla daha ekşi olur, aklınızda olsun.