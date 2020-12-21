Lezzetli Bir Yeni Yıl Hindisinin Püf Noktaları

Her ne kadar Türk mutfağında hindi yemeğini çok sık göremesek de, kendisine yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi diyebiliriz.
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1
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Buyrun besin değeri oldukça yüksek olan hindi’yi pişirmenin püf noktalarına;
2
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Doğru hindiyi seçin
Organik, taze, dondurulmuş… Karşımıza pek çok seçenek çıkıyor. Hangisini seçerseniz seçin, en önemlisi iyi beslenmiş gözükenini tercih etmeniz. Hindinizi satın alırken, 2,5-3 kilonun altında olmamasına dikkat edin.
3
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Pişirmeden önce marine edin
Tıpkı diğer etlere yaptığımız gibi, hindiyi pişirmeden önce zeytinyağı ve dilediğiniz baharatlardan oluşan sosta bir süre bekletmek oldukça önemli. Bekletme süreniz uzadıkça, sosunuz hindiye o kadar fazla işleyecektir.
4
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Sebzelerden destek alın
Fırın tepsinin içine tercihinize göre, havuç, soğan, kereviz gibi sebzeler eklerseniz muhteşem bir lezzetle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca, püf noktalar arasına girmese de sofrada harika bir görüntü için, hindinizi bağlayabilirsiniz. Hindinin kanatlarını gövdenin altına sokun ve bacaklarını ip ile birbirine bağlayın.
5
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Nar gibi kızarmış olmasına dikkat edin
Hindinizin derisinin altına baharatlar ile karıştırdığınız tereyağını sürerseniz, hindinizin kızarmamak için hiçbir sebebi kalmayacak.
6
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Dinlenmeye bırakın
Hindinizin piştiğine emin olduktan sonra folyo ile kaplayın ve kesmeden önce en az 15 ila 20 dakika dinlendirin. Folyonun altında buhar yapmasını istemediğiniz için hindiyi çok sıkı kapatmadığınızdan da emin olun.