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Hürriyet
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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 21 Aralık 2020 - 16:29 | 

Lezzetli Bir Yeni Yıl Hindisinin Püf Noktaları

Her ne kadar Türk mutfağında hindi yemeğini çok sık göremesek de, kendisine yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi diyebiliriz.

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1Buyrun besin değeri oldukça yüksek olan hindi’yi pişirmenin püf noktalarına;
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Buyrun besin değeri oldukça yüksek olan hindi’yi pişirmenin püf noktalarına;

2Doğru hindiyi seçin
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Doğru hindiyi seçin

Organik, taze, dondurulmuş… Karşımıza pek çok seçenek çıkıyor. Hangisini seçerseniz seçin, en önemlisi iyi beslenmiş gözükenini tercih etmeniz. Hindinizi satın alırken, 2,5-3 kilonun altında olmamasına dikkat edin.

3Pişirmeden önce marine edin
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Pişirmeden önce marine edin

Tıpkı diğer etlere yaptığımız gibi, hindiyi pişirmeden önce zeytinyağı ve dilediğiniz baharatlardan oluşan sosta bir süre bekletmek oldukça önemli. Bekletme süreniz uzadıkça, sosunuz hindiye o kadar fazla işleyecektir.

4Sebzelerden destek alın
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Sebzelerden destek alın

Fırın tepsinin içine tercihinize göre, havuç, soğan, kereviz gibi sebzeler eklerseniz muhteşem bir lezzetle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca, püf noktalar arasına girmese de sofrada harika bir görüntü için, hindinizi bağlayabilirsiniz. Hindinin kanatlarını gövdenin altına sokun ve bacaklarını ip ile birbirine bağlayın.

5Nar gibi kızarmış olmasına dikkat edin
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Nar gibi kızarmış olmasına dikkat edin

Hindinizin derisinin altına baharatlar ile karıştırdığınız tereyağını sürerseniz, hindinizin kızarmamak için hiçbir sebebi kalmayacak.

6Dinlenmeye bırakın
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Dinlenmeye bırakın

Hindinizin piştiğine emin olduktan sonra folyo ile kaplayın ve kesmeden önce en az 15 ila 20 dakika dinlendirin. Folyonun altında buhar yapmasını istemediğiniz için hindiyi çok sıkı kapatmadığınızdan da emin olun.

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