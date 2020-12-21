Lezzetli Bir Yeni Yıl Hindisinin Püf Noktaları

Sebzelerden destek alın Fırın tepsinin içine tercihinize göre, havuç, soğan, kereviz gibi sebzeler eklerseniz muhteşem bir lezzetle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca, püf noktalar arasına girmese de sofrada harika bir görüntü için, hindinizi bağlayabilirsiniz. Hindinin kanatlarını gövdenin altına sokun ve bacaklarını ip ile birbirine bağlayın.