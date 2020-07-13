Lezzetlerini uçak kanadında zeybek gösterisiyle tanıttılar

Tatil yapmak isteyenlere sakinliği fırsata çevirmeleri konusunda çağrıda bulunan İş insanı Cemal Işıldak, "Ege’nin nadide bölgesinde aldığımız 25 dönümlük arazi içinde ilk etap olarak uçak park restoranını kurduk. İkinci etabımız ise alternatif konaklama olacak. Bunların çalışması içindeyiz ve projelerimiz hazırlanıyor. Amacımız turizme alternatif hizmet sunmak. İç turizmi canlandırmak için kadınlarımız dünyada ilk kez uçağın kanatlarında zeybek oynadı. Tatil yapmak isteyenlerin şu anki sessizliği fırsata çevirmeleri gerekiyor. Uçak restorana gelenler, Ege ile Karadeniz mutfağından hazırlanan kahvaltı ve çeşitli yemekleri 3 öğün tatma fırsatı buluyor" dedi.