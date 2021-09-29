Lezzeti Limonda Saklı Tatlılar

Limonlu tatlı denince elbette ilk aklımıza gelen limonlu cheesecake oldu. Sizce de limon ile labneli kremanın uyumu muhteşem değil mi?Çırpılarak yapılan bir irmik tatlısının üzerine limon kreması ve Hindistan cevizi ekleyerek farklı bir lezzet yakalayabilirsiniz.Misafirleriniz için hazırladığınız minik tartları limonla daha ferah bir tada dönüştürebilirsiniz.İçerisine limon kabukları rendeleyerek pişirdiğiniz kekinizin üzerine vanilyalı bir krema dökün ve tadını çıkarın.Limonlu bir turta beş çaylarınızın vazgeçilmezi olabilir.Sade bir pudingin üzerine limon kabukları rendeleyebilir, çok kolay bir tatlıyı bir lezzet şölenine dönüştürebilirsiniz.