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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 29 Eylül 2021 - 13:48 | 

Lezzeti Limonda Saklı Tatlılar

Ekşimsi ve ferah tatlıları sevenler bu limonlu tatlıları mutlaka denemeli…

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1

Limonlu tatlı denince elbette ilk aklımıza gelen limonlu cheesecake oldu. Sizce de limon ile labneli kremanın uyumu muhteşem değil mi?

2

Çırpılarak yapılan bir irmik tatlısının üzerine limon kreması ve Hindistan cevizi ekleyerek farklı bir lezzet yakalayabilirsiniz.

3

Misafirleriniz için hazırladığınız minik tartları limonla daha ferah bir tada dönüştürebilirsiniz.

4

İçerisine limon kabukları rendeleyerek pişirdiğiniz kekinizin üzerine vanilyalı bir krema dökün ve tadını çıkarın.

5

Limonlu bir turta beş çaylarınızın vazgeçilmezi olabilir.

6

Sade bir pudingin üzerine limon kabukları rendeleyebilir, çok kolay bir tatlıyı bir lezzet şölenine dönüştürebilirsiniz.

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