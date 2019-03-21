Lezzeti de görüntüsü de çok güzel değişik kurabiye tarifleri
Çay saatlerinde, molalarda kahvenin yanında, canınız ufak bir tatlı çektiğinde başvurulacak ilk adrestir kurabiyeler. Ancak hep aynı kurabiyeleri yapmaktan sıkılmış olabilirsiniz. Sizin için arşivimizden güzel değişik kurabiye tarifleri derledik. Afiyet olsun...
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Yer fıstıklı kurabiye tarifi
Yer fıstığının en güzel hali, kıyır kıyır, ağızda dağılan enfes kurabiyelere dönüştüğü o an. Yapımı oldukça pratik olan bu enfes kurabiyeleri denemek isterseniz, yer fıstıklı kurabiye tarifimiz hemen aşağıda…
Çok kolay ama çok nefis mantar kurabiye tarifi mi aramıştınız? O halde çok doğru bir yere geldiniz. Görüntüsüyle de lezzetiyle de küçük büyük herkesin sevgilisi olan mantar kurabiyeyi çay saatlerinde misafirlerinize zevkle ikram edebilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla mantar kurabiye tarifi...
Misafirlerine farklı ikramlarda bulunmak isteyenlerin vazgeçemeyeceği bir tarif olacak, pudingli kurabiye tarifi. Çeşit çeşit pudingler kullanarak bambaşka aromalar katabileceğiniz bu kurabiyeleri yapmak oldukça kolay. Çay ve kahvelerinizin yanına pek yakışacak olan pudingli kurabiye tarifimiz denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Bir tür İtalyan kurabiyesi olan biscotti'nin diğer kurabiyelerden en önemli farkı iki kere pişirilerek hazırlanıyor olması. Zaten biscotti kelimesi de İtalyanca "iki kere pişirilmiş" anlamına geliyor. Çok lezzetli ve gevrek olan biscotti'yi siz de evinizde denemek isterseniz tarifi hemen aşağıda…
Çay saati için farklı bir kurabiye tarifi mi aramıştınız? O zaman size ıslak kurabiyeyi önerelim. Evet yanlış okumadınız, ıslak kek değil, ıslak kurabiye. Ağızda dağılan bu kakaolu kurabiyeler misafir sofralarında vazgeçilmeziniz olacak. Çocukların da bayılacağı kakaolu ıslak kurabiyenin yapılışı ve tarifi hemen aşağıda…
Lezzeti ile tadına bakan herkesi büyüleyecek, iç harcındaki malzemeler sayesinde de adının hakkını verecek olan atom kurabiye çocuklarınızın vazgeçilmez kurabiyesi olmaya aday. Enerji bombası olan atom kurabiyesinin tarifi denemek isteyenler için hemen aşağıda…
Ağızda dağılan kıyır kıyır un kurabiyesi sevenler ama nişastasız un kurabiyesi nasıl yapılır diye merak edenler için nişastasız tarifimizi açıklıyoruz. İşte enfes, lezzetinden hiçbir şey eksilmeyen nişastasız un kurabiyesi tarifi...
Çay saatlerinde insanın canı içeceğinin yanında hafif bir şeyler kıtırdatmak istiyor. Böyle durumlarda derdinize derman olacak nefis bir kurabiye tarifimiz var: Tahinli kurabiye. Tadı helvayı andıran, içinde hiçbir hayvansal ürün bulunmayan bu cevizli kurabiyenin yapılışı o kadar pratik ki bundan sonra ne zaman kurabiye yapacak olsanız eliniz bu tarife gidecek. Öyleyse gelsin tahinli kurabiye tarifi…
İncir en besleyici meyvelerden biri. Üstelik şeker oranı da oldukça yüksek olduğu için, şeker tüketmeden beslenmek isteyenlerin tatlı ihtiyacını karşılama konusunda çok başarılı bir meyve. Biz de bu şahane meyveyle enfes bir kurabiye yapalım dedik. Çok tatlı sevenler içine az miktarda şeker de ekleyebilir tabii ama şekersiz incirli kurabiyenin tarifi hemen aşağıda.
Aynı anda hem kuruyemiş hem de kurabiye keyfi yapmak isteyenler için leblebili kurabiye çok uygun bir tarif. Leblebileri toz haline getirdikten sonra diğer malzemelerle birlikte karıştırarak kolayca yapabileceğiniz leblebili kurabiye çayla da kahveyle de çok güzel gidiyor. İşte nefis leblebili kurabiyenin tarifi...
Mahlep mis gibi kokusuyla tuzlu hamur işlerinin vazgeçilmez baharatlarından biri. Bu tarifimizde hazırladığımız mahlepli hamuru kurabiye kalıplarıyla kesip görüntüsü de lezzeti de çok yerinde kurabiyeler hazırladık. Eğer kurabiye kalıbınız yoksa üzülmeyin. Ağzı dar ve kenarları ince bir bardak da aynı işi görebilir.
Kurabiye özellikle de tuzlu kurabiye, çayın yanına en çok yakışan lezzetlerden. Bu tarifimizde tuzlu kurabiyeye bir de acı kırmızı biber ekleyelim dedik, ortaya çıkan sonuç nefis oldu. Sadece beş malzemeyle yapılan bu kurabiyeleri hazırlaması 15, pişirmesi 15 dakika sürüyor. Vazgeçilmez tariflerinizden biri olacağını garanti edebiliriz.
Damla çikolata, ceviz ve tarçın kurabiye denince ilk akla gelen malzemeler. Peki bu üçlü aynı tarifte bir araya gelirse ne olur? Ortaya akıllara zarar bir kurabiye çıkar. Özellikle kahvenin yanına çok yakışan bu damla çikolatalı kurabiyeleri siz de evinizde mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun…
Kısa süre içinde yapıp, çayın ya da kahvenin yanında afiyetle yiyebileceğiniz nefis bir kurabiye tarifine ne dersiniz? Dışı kıtır içi yumuşacık perişan kurabiye bu tanıma çok uygun. Üstelik içindeki cevizler ve üzümler de bu kurabiyeye enfes bir tat katıyor. Mutlaka denemeniz gereken perişan kurabiye tarifimizi hemen aşağı bırakıyoruz. Denemeyen pişman olur!
Tatlı bir sohbette ağzınızı tatlandırmak, enerjinizi yükseltmek için yapabileceğiniz nefis bir tarifimiz var! Fındıklı kurabiye... Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu leziz mi leziz kurabiyenin yanında mis gibi bir bardak çay da harika gider. İşte fındıklı kurabiyenin malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Tuzlu kurabiye özellikle çay saatlerinde atıştırmak için çok uygun bir lezzet. Hele ki üzeri lif deposu çekirdekle süslenmiş bu kurabiyelerin tadına diyecek yok. Her evde bulunan birkaç temel malzemeyle kısa süre içinde hazırlayabileceğiniz çekirdekli tuzlu kurabiyenin tarifi hemen aşağıda.
Çay saatleri için ağızda dağılacak kıtır kıtır, nefis bir kurabiye mi arıyorsunuz? O zaman çaylı kurabiye tam size göre. İçinde bulunan çay yaprakları ve hazır granül kahve sayesinde mis gibi bir kokusu olan bu kurabiyeyi çocuklar da büyükler de çok sevecek.
Tuzlu kurabiyenin en güzel hali susamlı olan herhalde. Çünkü aynı anda hem kurabiye keyfini hem de simit keyfini yaşatıyor insana. Bu tarifimiz de o gruptaki lezzetlerden. Üstelik yapılışı çok kolay, pişirmesi de sadece 10 dakika. Çayı koyarken hazırlamaya başlasanız, çay demlendiğinde fırından çıkarıp sıcak sıcak yiyebilirsiniz.
Çikolatalı kurabiye herkesin çok sevdiği, çayın kahvenin yanına çok yakışan bir tatlı. Peki bu kurabiyeye hiç nane aroması eklemeyi denemiş miydiniz? Sadece üç malzemeyle birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz bu kurabiyeler, elden ele kapışılacak. Şimdiden afiyet olsun!
Parmesan İtalya kökenli bir peynir türü. Hayatımıza biraz geç girdi ama kendini çok sevdirdi. Genellikle makarnalarda kullanılan parmesanı bu kez bir tuzlu kurabiyede kullandık ve sonuçtan çok memnun kaldık. Önemli bir püf noktası: Peynirinizi hamura eklemeden önce iyice toz kıvamına geldiğinden emin olun ki homojen bir karışım elde edebilesiniz...
Yulaf tahıllar arasında lif ve mineral oranı en yüksek olanlardan biri. Üstelik glisemik indeksi de oldukça düşük. Bu mucize besinle yapabileceğiniz şekersiz kurabiyeleri gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. O halde gelsin şekersiz yulaflı kurabiye tarifi...
Tuzlu kurabiyeler özellikle 5 çayında zevkle tükettiğimiz hamur işlerinin başında geliyor. Birkaç basit malzemeyle nefis bir lezzet ortaya çıkarmanızı sağlayan tuzlu kurabiye bayatladığı zaman ise yemesi pek keyifli olmuyor. Bu nedenle sizin için bir bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi hazırladık. Bu malzemeden yaklaşık 2 tepsi kurabiye elde edebilir, hava almayan bir kapta sakladığınız kurabiyelerinizi uzun süre zevkle yiyebilirsiniz.