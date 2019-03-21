Lezzeti de görüntüsü de çok güzel değişik kurabiye tarifleri

Bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi Tuzlu kurabiyeler özellikle 5 çayında zevkle tükettiğimiz hamur işlerinin başında geliyor. Birkaç basit malzemeyle nefis bir lezzet ortaya çıkarmanızı sağlayan tuzlu kurabiye bayatladığı zaman ise yemesi pek keyifli olmuyor. Bu nedenle sizin için bir bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi hazırladık. Bu malzemeden yaklaşık 2 tepsi kurabiye elde edebilir, hava almayan bir kapta sakladığınız kurabiyelerinizi uzun süre zevkle yiyebilirsiniz.