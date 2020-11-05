Lezzeti 1958'den beri hiç değişmedi! Sırrını ustası açıkladı

“Ezme sucuğu kendim günlük olarak hazırlıyorum” Tostun özelliğini içerisinde kullanılan hammaddelerden geldiğini ve doğal olmayan ürünlerin kullanılmadığını ifade eden Kahraman Arslan, “Ezme sucuk kullanılır, 1958 yılında dayılarımız başladı ve 1963 yılında da ben başladım. O gün öğrendiklerimle birlikte devam ettiriyorum. Nu tostun farklı lezzeti ve doyurur olması. Ekmeği de farklı ve 1987 yılında bu ekmeği ilk olarak yaptırdık. Tekli olarak üretilen bu ekmek şuan kullanılıyor. Sucuğu kendim günlük kullanacağım kadar yapıyorum. Bu tosta farklı malzemeler kullanmaya gerek yok çünkü kendi öz tadı var. Doğal olmayan hiçbir şeyi kullanmıyorum, ketçap ve mayonez kullanmıyoruz” dedi.