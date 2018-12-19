Lezizz çay saatleri için renk renk cupcake tarifleri

Limon ve haşhaş tohumlu cupcake tarifi Son dönemin trendi cupcake'ler... Özellikle kutlamalarda büyük pastaların yerini alan cupcake'ler çok lezzetli ve çok şık oluyor. Bu kez sizin için haşhaş ve limonla lezzetlenmiş bir cupcake hazırladık. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebileceğiniz cupcake'inizin tarifini aşağı bırakıyoruz. Mutlaka denemelisiniz...