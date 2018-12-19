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Hürriyet
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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 19 Aralık 2018 - 15:38 | 

Lezizz çay saatleri için renk renk cupcake tarifleri

Cupcake (kapkek) hayatımıza gireli çok olmadı ancak kısa sürede kendini çok sevdirdi. Görüntüsüyle de lezzetiyle de büyük pastalardan hiçbir eksiği olmayan cupcake’leri siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey biraz yaratıcılık ve aşağıda yer alan Lezizz cupcake tarifleri. Afiyet olsun…

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1Limon ve haşhaş tohumlu cupcake tarifi
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Limon ve haşhaş tohumlu cupcake tarifi

Son dönemin trendi cupcake'ler... Özellikle kutlamalarda büyük pastaların yerini alan cupcake'ler çok lezzetli ve çok şık oluyor. Bu kez sizin için haşhaş ve limonla lezzetlenmiş bir cupcake hazırladık. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebileceğiniz cupcake'inizin tarifini aşağı bırakıyoruz. Mutlaka denemelisiniz...

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2Tiramisu cupcake tarifi
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Tiramisu cupcake tarifi

Kahvenin yanına oldukça yakışan bu lezzeti yapmak için kolları sıvayın! Hem sunumu hem de tadı çok güzel olan cupcake tiramisu, beş çaylarınızın yıldızı olacak.

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3İçi ceviz ve elmalı kakaolu mini kek tarifi
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İçi ceviz ve elmalı kakaolu mini kek tarifi

Üzerindeki çikolata sosuyla herkesi sevindirecek bir kek tarifi. İçine bol ceviz ve elma da o kadar yakışacak ki, yiyen herkes bu keke bayılacak. İşte çi ceviz ve elmalı kakaolu cupcake tarifi...

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4Çikolatalı cupcake tarifi
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Çikolatalı cupcake tarifi

Nefis bir çikolatalı cupcake tarifi mi aramıştınız? Eğer cevabınız 'evet'se size nefis bol kakaolu ve hafif olan bir cupcake tarifimiz var. Bu tarifle sizler de evlerinizde rahatlıkla cupcake yapabilirsiniz.

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5Beyaz çikolata dolgulu cupcake tarifi
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Beyaz çikolata dolgulu cupcake tarifi

Yaparken ayrı eğlenceli yerken ayrı leziz cupcake’in hastaları için bir tarifimiz var: Beyaz çikolata dolgulu cupcake! Isırdığınızda içinden akan beyaz çikolatası ve limon aromalı kremasıyla bu cupcake'i mutlaka denemelisiniz.

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6Kremalı bisküvili cupcake tarifi
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Kremalı bisküvili cupcake tarifi

Sohbetlerinizi tatlandırmak için kremalı bisküvili cupcake tarifini hazırlamaya ne dersiniz? Misafirleriniz kekleri ısırdıklarında tabanından çıkan kremalı bisküvileri görünce çok şaşıracaklar. Yapılışı da oldukça kolay olan bu cupcake, favori tatlılarınızdan biri olacak.

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7Çikolata kremalı ve drajeli cupcake tarifi
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Çikolata kremalı ve drajeli cupcake tarifi

Bu cupcake'leri başta çocuklarınız olmak üzere ailecek çok seveceksiniz. Çünkü görüntüsü çok sevimli, tadı ise müthiş. Kısa sürede güzel bir cupcake yapmak isteyen herkesin mutlaka elinin altında bulundurması gereken bu tarifi mutlaka deneyin.

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8Ballı lokmalı cupcake tarifi
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Ballı lokmalı cupcake tarifi

Cupcake gibi Amerika'dan ülkemize gelmiş bir lezzetin üzerine bal ve lokma koyup daha yerli bir lezzet etmeye ne dersiniz? Ortaya Türk damak tadına çok uygun ama aynı zamanda çok da yenilikçi bir lezzet çıkacağından emin olabilirsiniz.

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9Raw vegan cupcake tarifi
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Raw vegan cupcake tarifi

Pişirmeden yiyebileceğiniz tamamen vegan bir cupcake tarifi. Sadece malzemeleri karıştırarak çok kısa süre içinde hazırlayabileceğiniz bu keki, dilediğiniz gibi süsleyerek kendi yorumunuzu da katabilirsiniz.

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10Kalimero cupcake tarifi
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Kalimero cupcake tarifi

Görüntü ve adıyla sizi kendine çektiği gibi tadıyla da hayran bırakacak bir kek! Beyaz çikolata olup da güzel olmayan bir tatlı zaten düşünülemez. İşte kalimero cupcake tarifi

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11Hindistan cevizli cupcake tarifi
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Hindistan cevizli cupcake tarifi

Bu lezzetli hindistan cevizli cupcake'i hem siz hem de aileniz çok severek yiyeceksiniz. Hindistan cevizi keke farklı bir lezzet katacak. Yiyenlerin bir daha yemek isteyeceği hindistan cevizli cupcake tarifi...

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12Portakallı cupcake tarifi
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Portakallı cupcake tarifi

Cupcake'i leziz portakal aromasıyla denedikten sonra bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Portakal mis gibi kokusuyla mutfağınızı saracak.

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13Kolay cupcake tarifi
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Kolay cupcake tarifi

Cupcake, kekin yağlı kağıtlara ya da özel kalıplara dökülüp küçük porsiyonlar halinde pişirilmesine deniyor. Dilimlemeye gerek olmayan, saklanması da gayet kolay bu kekleri kısa sürede hazırlayıp uzun sürede tüketmek mümkün. Görüntüsüyle de çok beğenilen kolay cupcake, acil durumlar için vazgeçilmez tariflerinizden olacak.

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