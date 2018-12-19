Lezizz çay saatleri için renk renk cupcake tarifleri
Cupcake (kapkek) hayatımıza gireli çok olmadı ancak kısa sürede kendini çok sevdirdi. Görüntüsüyle de lezzetiyle de büyük pastalardan hiçbir eksiği olmayan cupcake’leri siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey biraz yaratıcılık ve aşağıda yer alan Lezizz cupcake tarifleri. Afiyet olsun…
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Limon ve haşhaş tohumlu cupcake tarifi
Son dönemin trendi cupcake'ler... Özellikle kutlamalarda büyük pastaların yerini alan cupcake'ler çok lezzetli ve çok şık oluyor. Bu kez sizin için haşhaş ve limonla lezzetlenmiş bir cupcake hazırladık. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebileceğiniz cupcake'inizin tarifini aşağı bırakıyoruz. Mutlaka denemelisiniz...
Nefis bir çikolatalı cupcake tarifi mi aramıştınız? Eğer cevabınız 'evet'se size nefis bol kakaolu ve hafif olan bir cupcake tarifimiz var. Bu tarifle sizler de evlerinizde rahatlıkla cupcake yapabilirsiniz.
Yaparken ayrı eğlenceli yerken ayrı leziz cupcake’in hastaları için bir tarifimiz var: Beyaz çikolata dolgulu cupcake! Isırdığınızda içinden akan beyaz çikolatası ve limon aromalı kremasıyla bu cupcake'i mutlaka denemelisiniz.
Sohbetlerinizi tatlandırmak için kremalı bisküvili cupcake tarifini hazırlamaya ne dersiniz? Misafirleriniz kekleri ısırdıklarında tabanından çıkan kremalı bisküvileri görünce çok şaşıracaklar. Yapılışı da oldukça kolay olan bu cupcake, favori tatlılarınızdan biri olacak.
Bu cupcake'leri başta çocuklarınız olmak üzere ailecek çok seveceksiniz. Çünkü görüntüsü çok sevimli, tadı ise müthiş. Kısa sürede güzel bir cupcake yapmak isteyen herkesin mutlaka elinin altında bulundurması gereken bu tarifi mutlaka deneyin.
Cupcake gibi Amerika'dan ülkemize gelmiş bir lezzetin üzerine bal ve lokma koyup daha yerli bir lezzet etmeye ne dersiniz? Ortaya Türk damak tadına çok uygun ama aynı zamanda çok da yenilikçi bir lezzet çıkacağından emin olabilirsiniz.
Pişirmeden yiyebileceğiniz tamamen vegan bir cupcake tarifi. Sadece malzemeleri karıştırarak çok kısa süre içinde hazırlayabileceğiniz bu keki, dilediğiniz gibi süsleyerek kendi yorumunuzu da katabilirsiniz.
Bu lezzetli hindistan cevizli cupcake'i hem siz hem de aileniz çok severek yiyeceksiniz. Hindistan cevizi keke farklı bir lezzet katacak. Yiyenlerin bir daha yemek isteyeceği hindistan cevizli cupcake tarifi...
Cupcake, kekin yağlı kağıtlara ya da özel kalıplara dökülüp küçük porsiyonlar halinde pişirilmesine deniyor. Dilimlemeye gerek olmayan, saklanması da gayet kolay bu kekleri kısa sürede hazırlayıp uzun sürede tüketmek mümkün. Görüntüsüyle de çok beğenilen kolay cupcake, acil durumlar için vazgeçilmez tariflerinizden olacak.