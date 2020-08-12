Lazanya tarifi: Lazanya nasıl yapılır ve nasıl pişirilir?
Lazanya tarifi, sofralarında değişik lezzet arayanların favori yemeklerinden. İtalya'ya özgü bir yemek olan lazanya Türkiye'de mutfaklarımıza girdi. Fırında özenle hazırlanan lazanya peynir ve domates sosu ile yapılarak sofralarda yer buluyor. Sizler de farklı bir lezzet denemek istiyorsanız, lazanya tarifimize göz atabilirsiniz. Peki, Lazanya nasıl yapılır? İşte, lezzetli lazanya tarifi ve yapım aşamaları.
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Makarna hamuruyla yapılan lazanya, son yıllarda ülkemizde de rağbet görmeye başladı. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlarla birlikte lazanyanın bilinirliği de çoğaldı. Peki, lazanya hangi ülkenin yemeği? İşte ortaya çıktığı şehrin sınırlarını aşan lazanyanın tarifi ve yapım aşamalarıyla ilgili bilgiler
Lazanya, genellikle peynir ve domates sosu ile yapılan İtalya asıllı bir yemektir. Ancak temel tariflerin dışına çıkıldığında, ıspanaklı, deniz ürünlü, etli, sebzeli lazanyalar görülebilmektedir. Łazanki ise Beyaz Rusya ve Polonya gibi Doğu Avrupa'da yenilen bir lazanya çeşididir. Türkiye'de benzeri su böreğinin domates soslu ve daha sulu pişirilmiş bir çeşidi denilebilir. Farklı katmanlarda ve farklı şekillerde yapılabilen yemeğe, ricotta veya mozzarella peyniri eklenebilmektedir.
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Lazanya, genellikle peynir ve domates sosu ile yapılan İtalya asıllı bir yemektir. Ancak temel tariflerin dışına çıkıldığında, ıspanaklı, deniz ürünlü, etli, sebzeli lazanyalar görülebilmektedir. Łazanki ise Beyaz Rusya ve Polonya gibi Doğu Avrupa'da yenilen bir lazanya çeşididir. Türkiye'de benzeri su böreğinin domates soslu ve daha sulu pişirilmiş bir çeşidi denilebilir. Farklı katmanlarda ve farklı şekillerde yapılabilen yemeğe, ricotta veya mozzarella peyniri eklenebilmektedir.
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LAZANYA HAMURU YAPIMI
Yapımı için malzemeler
2 yumurta 2 su bardağı un Yarım yemek kaşığı zeytinyağı 1-2 yemek kaşığı su Tuz Lazanya hamuru tarifi Nasıl yapılır?
Unu eleyerek yoğurma kabına alın. Ortasını havuz gibi açıp yumurtaları bu havuza kırın. Tuzu da ilave edip yoğurmaya başlayın. Hamurun kolay toparlanması için içine 1-2 yemek kaşığı ılık su da ekleyebilirsiniz. 5-6 dakika kadar yoğurduğunuz hamuru üzerini örtüp 30 dakika kadar dinlendirin. Üzerine un serptiğiniz hamuru merdane yardımıyla yufka kalınlığında açın. Tepsinize uygun ölçülerde kestiğiniz hamurları kaynar suda 1-2 dakika haşlayıp kevgir yardımıyla yapışmayacak şekilde geniş bir tabağa alın. Dilediğiniz sosla birleştirip lazanyanızı pişirebilirsiniz.
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LAZANYA NASIL YAPILIR?
Malzemeler
lazanya 400 gram kıyma 1 adet kuru soğan 2 adet yeşil biber 1 adet domates Bir tutam maydanoz 1 yemek kaşığı domates veya biber salçası 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı Karabiber Tuz Lazanya tarifi Nasıl yapılır?
Geniş bir tencerede lazanyayı haşlayın. Ardından kırılmadan bir tepsiye yerleştirin. Kıymalı harç için; soğanı ince ince doğrayın ve tavada soteleyin. Üzerine kıymayı ekleyip kavurun. Domatesin kabuklarını soyun ve ince ince doğrayın. Biber ve maydanozu da çok ince şekilde doğrayıp hepsini tavaya ekleyin. En son salça ve baharatları da ilave edip güzelce kavurun. Diğer taraftan da başamel sosunu hazırlamak için; tereyağı ve unu kavurun. Üzerine süt ekleyip karıştırın. Kıvamı koyulaşınca ocaktan alın. 2 adet lazanya yaprağını yan yana fırın tepsisine dizin. Üzerine kıymalı harcı ekleyin. Üzerine beşamel sosu yayın. Tüm lazanya yaprakları bitene kadar bu işlemi sürdürün. En son rendelenmiş kaşar peynirini de ekleyip fırına verin. 200 derecede 20 dakika pişirin ve dilimleyerek servis edin.