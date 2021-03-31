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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 31 Mart 2021 - 12:51 | 

Latte'nizi Nasıl Alırsınız?

İster soğuk, ister sıcak, ister güne başlamak için, ister keyif için her daim elimizde olan bu leziz kahveyi farklı lezzetlerde tüketmek isteyenleri görebilir miyiz?

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1

Zencefilli latte için yılbaşını beklemenize hiç gerek yok. Esmer şeker, su, pekmez, zencefil, tarçın ve sütü bir tencerede pişirip hazırladığınız 2 shot espresseo ile karıştırarak ginger latte’nizi hazır edebilirsiniz.

2

Yaz kış vazgeçemediğimiz lezzet ise ice latte. Buzlu kahve sevenlerin ilk seçeneği…

3

Tatlı sevenler ise; iki kaşık şekeri kahverengi hale gelip eriyene kadar orta ateşte pişirerek karamel yapabilir ve lattelerine ilave edebilirler.

4

Özel olarak yetiştirilen ve öğütülen yeşil çay tozuna matcha deniyor. Keklerden kahvelere kadar artık her şeyde görmeye başladığımız matcha, lattelerinizin lezzeti artırdığı gibi yemyeşil rengiyle şahane bir görüntü de sunuyor.

5

İşte kış bitmeden, bal kabakları tezgâhlardan kalkmadan denemeniz gereken bir lezzet. Bir miktar bal kabağı püresi ve 2 shot espresso ile lezzetli bir pumpkin latte hazırlayabilirsiniz.

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