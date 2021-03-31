Latte'nizi Nasıl Alırsınız?

İster soğuk, ister sıcak, ister güne başlamak için, ister keyif için her daim elimizde olan bu leziz kahveyi farklı lezzetlerde tüketmek isteyenleri görebilir miyiz?
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1
Zencefilli latte için yılbaşını beklemenize hiç gerek yok. Esmer şeker, su, pekmez, zencefil, tarçın ve sütü bir tencerede pişirip hazırladığınız 2 shot espresseo ile karıştırarak ginger latte’nizi hazır edebilirsiniz.
2
Yaz kış vazgeçemediğimiz lezzet ise ice latte. Buzlu kahve sevenlerin ilk seçeneği…
3
Tatlı sevenler ise; iki kaşık şekeri kahverengi hale gelip eriyene kadar orta ateşte pişirerek karamel yapabilir ve lattelerine ilave edebilirler.
4
Özel olarak yetiştirilen ve öğütülen yeşil çay tozuna matcha deniyor. Keklerden kahvelere kadar artık her şeyde görmeye başladığımız matcha, lattelerinizin lezzeti artırdığı gibi yemyeşil rengiyle şahane bir görüntü de sunuyor.
5
İşte kış bitmeden, bal kabakları tezgâhlardan kalkmadan denemeniz gereken bir lezzet. Bir miktar bal kabağı püresi ve 2 shot espresso ile lezzetli bir pumpkin latte hazırlayabilirsiniz.