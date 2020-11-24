Kuzu kol sarma nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kuzu kol sarma tarifi ve hazırlanışı

Kuzu kol sarma tarifi Nasıl yapılır? Ekmek içini çekin.



Maydanozları da ince ince doğrayın ve sarımsakları ezin.



Bir kasede kekik,maydanoz, sarımsak ve ekmek içini karıştırın.



Etin kemiklerini ve fazla yağını çıkarın.



Üzerine biber salçası ve tuz sürün. İsterseniz kırmızı biber de ekleyebilirsiniz.



Daha sonra hazırladığınız harcı etin üzerine yayıp rulo şeklinde sarın.



Bir ip ile güzelce bağlayıp üzerine az miktarda sıvı yağ sürün.



Hazırladığınız ruloyu fırında pişirin. Dilerseniz etinizin pişmesine yakın tepsiye su bardağı su ekleyip sos olarak değerlendirebilirsiniz.



Etiniz piştikten sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.



Afiyet olsun...



