Kuzu kol sarma nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kuzu kol sarma tarifi ve hazırlanışı
Kuzu kol sarma tarifi mutfağında misafirlerine farklı lezzetler sunmak isteyenlerin akşam sofralarında yer verdiği yemekler arasında. Türlü türlü yemeği yapılan kuzu etinde en lezzetli olan tarifler arasında kuzu kol sarma geliyor. Kuzu kol sarma Sofranızda farklı lezzetlere yer vermek istiyorsanız, hem sunumu ile göz dolduran hem de lezzeti ile damağa hitap eden Kuzu kol sarma tarifimize göz atabilirsiniz. Kuzu kol sarma nasıl yapılır? İşte, kuzu kol sarma tarifi ve hazırlanışıyla ilgili ayrıntılar.
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Kuzu kol sarma tarifi Türk mutfağının sevilen yemeklerinden. Et sevenlerin bile tercih edebileceği kuzu kol sarma, kolay ve pratik şekilde hazırlanıyor. İşte, kuzu kol sarma tarifiyle ilgili tüm ayrıntılar.
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Yapımı için malzemeler
1 adet kuzu kol 3 çorba kaşığı sıvı yağ 1 çorba kaşığı biber salçası 1 çay bardağı ekmek içi 3 diş sarımsak 2 çay kaşığı kekik Tuz Biber Maydanoz
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Kuzu kol sarma tarifi Nasıl yapılır?
Ekmek içini çekin.
Maydanozları da ince ince doğrayın ve sarımsakları ezin.
Bir kasede kekik,maydanoz, sarımsak ve ekmek içini karıştırın.
Etin kemiklerini ve fazla yağını çıkarın.
Üzerine biber salçası ve tuz sürün. İsterseniz kırmızı biber de ekleyebilirsiniz.
Daha sonra hazırladığınız harcı etin üzerine yayıp rulo şeklinde sarın.
Bir ip ile güzelce bağlayıp üzerine az miktarda sıvı yağ sürün.
Hazırladığınız ruloyu fırında pişirin. Dilerseniz etinizin pişmesine yakın tepsiye su bardağı su ekleyip sos olarak değerlendirebilirsiniz.
Etiniz piştikten sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.