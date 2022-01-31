Kuvertür çikolata nedir, yenir mi? İşte kuvertür çikolata kullanımı ve farkları

Kuvertür çikolata, normal çikolatanın aksine, üretim süreci sırasında daha ince bir doku elde etmek için öğütülür ve diğer bileşenlere göre daha yüksek oranda kakao yağı içerir. Kuvertür çikolata, en az yüzde 35 kakao katı ve yüzde 31 kakao yağı içermektedir.