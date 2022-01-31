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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 31 Ocak 2022 - 13:24 | 

Kuvertür çikolata nedir, yenir mi? İşte kuvertür çikolata kullanımı ve farkları

Diğer çikolata çeşitlerine göre daha yüksek oranda kakao yağı içeren kuvertür çikolata içeriği denediyle daha sağlıklıdır. Ayrıca daha parlaktır ve tariflere kremsi, yumuşak bir tat verir. Peki son dönemlerde tercih edilen ve merak uyandıran kuverüt çikolata nedir, nasıl kullanılır? İşte kuvertür çikolata ile yapılan tarifler...

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Yüksek kakao yağı içermesi nedeniyle kuvertür çikolata mutfaklardaki popülerliğini koruyor. Belirli standartlarda üretilen kuvertür çikolata nedir, nerelerde merak ediliyor. İşte kuvertür çikolata kullanımı ve hakkında merak eilenler...
2Kuvertür çikolata nedir

Kuvertür çikolata nedir?

Kuvertür, Fransızca "örtmek" veya "battaniye" kelimesinden gelir. Profesyonel çikolatacılar ve şefler tarafından şekerlemeleri süslemek, kaplamak ve kalıplamak için kullanılır.
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Kuvertür, belirli bir sınıftaki yüksek kaliteli çikolataya verilen isimdir. Tüm çikolatalar aynı temel bileşenlerin çoğunu içerir: kakao katıları, kakao yağı , şeker ve belki de vanilya, soya lesitini veya süt tozu gibi katkı maddeleri.
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Kuvertür çikolata, normal çikolatanın aksine, üretim süreci sırasında daha ince bir doku elde etmek için öğütülür ve diğer bileşenlere göre daha yüksek oranda kakao yağı içerir. Kuvertür çikolata, en az yüzde 35 kakao katı ve yüzde 31 kakao yağı içermektedir.
5Kuvertür çikolata nasıl kullanılır

Kuvertür çikolata nasıl kullanılır?

Kuvertür çikolata genellikle temperlenerek ve çikolata kaplı tariflerde kullanılır. Daha yüksek oranda kakao yağı içerdiğinden, kek veya kek gibi eritilmiş çikolata gerektiren tariflerde farklı kullanılabilir.
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Özellikle pastacı şefler kek ve pasta tariflerinde ve temperleyerek kuvertür çikolatayı kullanırlar.
7Kuvertür çikolata ile normal çikolata arasındaki fark nedir

Kuvertür çikolata ile normal çikolata arasındaki fark nedir?

Kuvertür çikolata, hamur işleri ve diğer şekerlemeleri yapmak için kullanılan bir çikolata türüdür. Normal çikolata ile kuvertür arasındaki fark, kuvertürde daha yüksek oranda kakao yağı bulunmasıdır.
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Eklenen kakao yağı, kuvertür çikolatanın daha hızlı erimesini sağlayarak çalışmayı kolaylaştırır. Ayrıca, ekstra kakao yağı, son çikolataya temperlendiğinde daha parlak bir görünüm verir.
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Kuvertür, normal çikolatadan daha fazla kakao yağı içerir. Her ikisi de yemek için gayet iyi, ancak kuvertür çikolata ağızda zengin ve tereyağlı bir his bırakabilir.
10Kuvertür çikolaya yenir mi

Kuvertür çikolaya yenir mi?

Kuvertür çikolata da diğer çikolata türleri gibi tüketilebilir. Ancak kuvertür çikolata daha sert olduğundan bıçakla kesmek ya da rendelemek gerekebilir.
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