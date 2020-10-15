Kuşadası'nda yerel üreticilerle tüketiciler bu sokakta buluşuyor

Soğucak Mahallesi’nde yaşayan ve yöresel malzemeleri kullanarak evde pişirdiği yemekleri Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı’nda satışa sunan 60 yaşındaki Sühal Demiröz, halkın pazara gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirterek “Pazar açıldığından bu yana ev ekonomisine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Pişirdiğim yemeklerin lezzetli bulunması ve beğenilmesi benim için büyük bir sevinç kaynağı. Kuşadası Belediyesi’ne bizlere böyle bir olanak oluşturduğu için çok teşekkür ediyorum” dedi.Kirazlı Mahallesi’nde bulunan bahçesinde yetiştirdiği üzüm, bamya, biber, börülce gibi ürünleri satışa sunan Seval Aras ise tezgahında bulunan ürünlerin mevsimine göre değişiklik gösterdiğine dikkat çekerek “Yaz aylarında taze sebze ve meyve satarken kış aylarında kuru biber, kuru börülce, kuru bamya, ev yapımı salça, reçel, turşu gibi ürünler satıyoruz. Bu pazar sayesinde mahsulümüz büyük değer kazandı. Perşembe günleri evimize mutlu dönüyoruz. Kuşadası Belediyesi’ne ne kadar teşekkür etsek az” diye konuştu.