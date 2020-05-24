Kuru et şeker ve baharatlarla karıştırılıyor, bayramlarda mutlaka...

Farah, bayramda memleketi Perak'a gidemeyeceği için üzgün olduğunu belirterek, "Allah'a çok şükür, bayramı virüs kapmadan, sağlıklı şekilde idrak edeceğiz. Buruk da olsa bir sevincimiz elbette var. Ama akrabalarımı ve memleketimi özlüyorum ve bu sene sanırım memlekete gidişim mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.