Kuru domatesin Diyarbakır'dan İtalya'ya uzanan lezzet yolculuğu

Kurutulmuş domateslerin tarım işçilerine de ekmek kapısı olduğunu dile getiren Mürselim, "Mart sonu ekime başladık, toplam 80 kişiyle bu zamana kadar çalıştık. Ağustos sonunda hasada başladık zaman zaman 120 kişiye çıktı sayımız, ihracata kadar işçi sayımızı devam ettirdik. Yaklaşık 2 buçuk milyon lira yatırım yaptık, bu yıl denemeydi beklentimizin altında 100 ton civarında geldi, ama önümüzdeki yıl bunu 400 tona çıkarmayı hedefliyoruz. İsterim ki bu bölge biraz daha çok kalkınsın ve gelişsin, bu alternatif ürün katma değeri olan ve istihdama destek olan bir ürün. İşçilere bu yıl çok katkımız oldu, inşallah bunu artırarak etraftaki çiftçileri de katarak geliştireceğiz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bizi destekliyor eksiklerimizi kapatıyorlar. İnşallah daha büyük destekler alarak işlerimizi büyüteceğiz. Şu an İtalya’ya gönderiyoruz, oradan domateslerimiz dünyaya yayılıyor" diye konuştu.