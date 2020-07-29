Kurban etini yumuşacık pişirmenin püf noktaları

Eti doğru şekilde pişirmek oldukça zordur. Kurban Bayramı yaklaştıkça en çok merak edilenlerden biri ise etin nasıl yumuşacık lokum gibi pişirileceğidir. Bunun için pek çok etkili yöntem var. İşte yumuşacık et pişirmenin püf noktaları…
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1
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Kurban Bayramı denilince akla hemen lezzetli et yemekleri geliyor. Ancak bu yemekleri yaparken de etin nasıl pişirileceğini iyi bilmek gerekiyor. Kolay gibi gözükse de hataya pek açık olmayan et nasıl pişirilir?
2
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Sizde nasıl pişireceğinizi bilmiyor ve merak ediyorsanız püf noktalarını sizler için derledik....
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Yumuşacık lokum gibi bir et pişirmenin en önemli unsuru doğru ettir. Pişireceğiniz yemek, sizi doğru et konusunda yönlendirecektir. Izgara yapılacaksa ızgaralık, yemek yapılacaksa yemeklik et tercih etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır.
4
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Etin istediğiniz yumuşaklıkta olmasını sağlamak için pişirme tekniği çok önemlidir. Kızartmalar için ızgara kullanabilir, sulu yemekler için güveç tercih edebilirsiniz. Bununla birlikte pişirme süresini de yapacağınız yemeğe göre iyi ayarlamalısınız.
5
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Ağızda dağılan bir et elde etmek için kesinle marine etmelisiniz. Zeytinyağı, süt veya baharatlarla marine edeceğiniz et hem daha lezzetli olacak hem de istediğiniz kıvamda olacaktır. Özellikle de süt ile yapacağınız marine ete ekstra yumuşaklık sağlayacaktır. Marine süresi ise en az 2 saat olmalıdır.
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Eti dolaptan çıkardığınız an pişirme işlemi yapmayın. Oda sıcaklığına gelmesini ve dinlenmesini mutlaka bekleyin.
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Eğer etinizi fırında pişirmeyi tercih ediyorsanız, öncesinde tavada bir süre pişirin. Daha sonra etinizi fırına sürebilirsiniz. Bu işlem etinizin daha yumuşak olmasını sağlayacaktır.
8
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Önemli bir püf noktası da tabii ki sirke. Etinizi yumuşak pişirmek istiyorsanız, etiniz pişerken üzerine birkaç damla elma ya da üzüm sirkesi gezdirin. Eğer sirkenin kokusu ve tadından hoşlanmıyorsanız limon suyu da katabilirsiniz.
9
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Eğer etinizi kızartma yapacaksanız tavanın veya ızgaranın yeterince kızarmış olduğuna emin olun. Yeterince kızmamış tavada etiniz kuruyabilir.
10
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Tuzu eksik olan et çok da lezzetli olmayacaktır. Ancak ete tuzu piştikten sonra atın. Kavurmalarda ise ocaktan almadan birkaç dakika önce tuz ekleyin. Öncesinde eklenen tuz etin sert olmasına sebep olacaktır.
11
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Sağlıklı et için ekstra yağ kullanmamaya dikkat edin. Etin kendi yağı güzelce pişmesi için yeterli olacaktır. Sarı ve yoğun yağları alındıktan sonra kalan yağ ete asıl lezzeti verecek olan bölümdür.
12
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Etteki sinirli dokuları mutlaka önceden temizlenmelidir. Bu sinirler etinizin sert olmasına sebep olur. Sert et ise yemeğin lezzetini kaçıracaktır.
13
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Etin yumuşak olması için doğru kesilmiş olması gerekir. Tüm etler, uzanan uzun kas liflerine sahiptir. Eğer kas liflerine paralel olarak eti kesersiniz ne kadar pişirirseniz pişirin etler yumuşacık olmaz. Bunun yerine kas liflerine karşı çapraz kesimler yapmalısınız. Bunun için kurban etlerini bir kasapta doğru şekilde kestirebilirsiniz.
14
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Etin piştiğini anlamak için çatal veya bıçak batırmak yapılan yanlışlardan biridir. Bu şekilde etin içindeki su çıkar ve lezzetini kaybetmesine sebep olur.
15
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Eti doğru pişirebilmek için mühürleme önemlidir. Eti sürekli karıştırarak kavurmak suyunu salmasını sağlayacaktır. Suyunu salan ette sanılanın aksine sert olacaktır.