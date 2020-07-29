Kurban etini yumuşacık pişirmenin püf noktaları

Etin yumuşak olması için doğru kesilmiş olması gerekir. Tüm etler, uzanan uzun kas liflerine sahiptir. Eğer kas liflerine paralel olarak eti kesersiniz ne kadar pişirirseniz pişirin etler yumuşacık olmaz. Bunun yerine kas liflerine karşı çapraz kesimler yapmalısınız. Bunun için kurban etlerini bir kasapta doğru şekilde kestirebilirsiniz.