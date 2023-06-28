Kurban eti yıkanır mı, kaç saat dinlendirilir? Kurban eti nasıl saklanır, buzdolabına ne zaman konur? İşte önemli püf noktaları

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?

Kurban eti için buzdolabında veya dondurucuda yer açın. Çünkü et dinlendikten sonra muhafaza edileceği alan hazır olmalı. Kurban eti kesimden sonra an az 5 saat mutlaka dinlendirilmeli. Kurbanlık hayvanın kesilip parçalanmasından sonra, olgunlaşmamış sıcak kurban eti serin ve temiz bir yerde ve geniş bir tepside birkaç saat dinlendirilip havalandırılmalı. Daha sonra parçalanıp buzdolabı veya derin dondurucuya yerleştirilmeli.