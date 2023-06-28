Kurban eti yıkanır mı, kaç saat dinlendirilir? Kurban eti nasıl saklanır, buzdolabına ne zaman konur? İşte önemli püf noktaları
Kurban etinin saklanma koşulları, Kurban Bayramı'yla beraber araştırılıyor. Kurban etinin kesildikten sonra bir süre dinlendirilip tüketilmesi öneriliyor. Bununlar beraber etin yıkanıp yıkanmayacağı da merak ediliyor. Peki Kurban eti yıkanır mı, nasıl dinlendirilir? Kurban eti nasıl saklanır? İşte püf noktaları...
Kurban Bayramı'yla birlikte etin saklanma koşulları ve tüketimiyle ilgili pek çok konu araştırılıyor. Bunlardan biri de tüketmeden önce etin yıkanıp yıkanmayacağı konusu. Peki kurban eti yıkanır mı, nasıl saklanır? İşte ayrıntılar...
KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?
Kurban eti için buzdolabında veya dondurucuda yer açın. Çünkü et dinlendikten sonra muhafaza edileceği alan hazır olmalı. Kurban eti kesimden sonra an az 5 saat mutlaka dinlendirilmeli. Kurbanlık hayvanın kesilip parçalanmasından sonra, olgunlaşmamış sıcak kurban eti serin ve temiz bir yerde ve geniş bir tepside birkaç saat dinlendirilip havalandırılmalı. Daha sonra parçalanıp buzdolabı veya derin dondurucuya yerleştirilmeli.