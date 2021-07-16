Kurban eti ne kadar dinlendirilmeli? İşte kurban etini dinlendirirken dikkat edilmesi gerekenler

Et, kesimden sonra aynı gün tüketilmemeli. Çünkü sert olacağı için sindirimi de zor olabilir. Bu nedenle buzdolabında bir gün bekletilmeli. Parçalandıktan sonra da kullanılacak porsiyonlara ayrılıp buzdolabı poşetleri içinde buzdolabında en fazla 3-4 gün, derin dondurucuda ise -18 derecede en fazla 3-4 ay süre ile saklanmalıdır.