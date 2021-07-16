Kurban eti ne kadar dinlendirilmeli? İşte kurban etini dinlendirirken dikkat edilmesi gerekenler
Kurban Bayramı yaklaştığı şu günlerde hazırlıklar da hızlandı. Bununla birlikte bazı konularda merak konusu... Bunlardan biri de kurban etinin ne kadar dinlendirilmesi gerektiği. İşte, kurban etini dinlendirirken ve saklarken dikkat edilmesi gerekenler...
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1
Kurban kesimi sonrasında dinlendirme ve saklama işlemi çok önemli. Eğer et doğru şekilde dinlendirilmez ve muhafaza edilmezse bazı sorunlar yaşanabilir. Peki kurban eti ne kadar dinlendirilmeli? İşte detaylar...
2
Kurban eti kesilip sonra buzdolabında sıfır derece civarında tutulmalı. Ayrıca geniş bir tepside etin ısısının düşmesi için dinlendirilip havalandırılmalı. Böyle etin yüzeysel olarak kuruması sağlanarak etteki baktei oluşumu yavaşlatılabilir.
3
Et, kesimden sonra aynı gün tüketilmemeli. Çünkü sert olacağı için sindirimi de zor olabilir. Bu nedenle buzdolabında bir gün bekletilmeli. Parçalandıktan sonra da kullanılacak porsiyonlara ayrılıp buzdolabı poşetleri içinde buzdolabında en fazla 3-4 gün, derin dondurucuda ise -18 derecede en fazla 3-4 ay süre ile saklanmalıdır.
4
Dondurulan etler asla oda sıcaklığında çözdürülmemelidir. Etler bir gün öncesinden ya da akşam kullanılacaksa sabahtan buzdolabına alınmalı ve buzdolabında bekletilerek çözdürülme sağlanmalıdır. Ayrıca çözdürülen etler tekrar dondurulmamalıdır. Besin zehirlenmelerinin en önemli sebebi tekrar dondurulan etlerdir.