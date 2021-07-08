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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 08 Temmuz 2021 - 16:02 | 

Kurban eti nasıl saklanır? İşte kurban etini muhafaza etmenin püf noktaları

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bayram için hazırlıklar yapılırken diğer taraftan da kurban kesimi sonra etin nasıl muhafaz edilmesi gerektiği de merak ediliyor. Peki kurban eti nasıl saklanır? İşte kurban etini muhafaza etmenin püf noktaları...

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1

Kurban bayramı için hazırlıkların başladığı şu günlerde en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri de etin nasıl saklanması gerektiği. Etin bozulmasını önleyerek saklamanın püf noktalalarını sizler için derledik.

2

İlk olarak etlerinizi için derin dondurucuda yer açın. Çünkü eti dinlendirip parçaladıktan sonra saklanacağı alan hazır olmalı. Kurban eti kesimden sonra an az 5 saat mutlaka dinlendirilmeli. Daha sonra parçalanıp dondurucuya yerleştirilmeli.

3

Kurban etini parçalara ayırma işlemi de et soğuduktan sonra yapılmalı. Çünkü sıcak halde parçalanır ve naylon poşetlere yerleştirilirse bozulabilir.

4

Eti, saklama kapları içerisinde dondurucuya yerleştirmek sağlık açısından daha iyi olabilir. Eğer yeteri kadar alanınız varsa saklama kabı içerisinde yerleştirebilirsiniz.

5

Ayrıca eti dondurucuya koymadan önce kullanacağınız şekilde doğramalısınız. Kıyma ve kuşbaşı olarak değerlendirecekseniz, bu şekilde dondurucuya yerleştirmek kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca poşetlere de kullanacağınız miktarlarda et koymalısınız. Çünkü et çözüldükten sonra tekrar dondurulmamalı.

6

Etinizi oda sıcaklığında da çözdürmemeye dikkat etmelisiniz. Bunun için buzdolabını tercih edin.

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