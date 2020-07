Kurban eti nasıl muhafaza edilir? Önemli püf noktaları...

Et kavurma tarifi Pratik ama lezzetli bir et yemeği arıyorsanız et kavurma tam size göre. Sadece soğan ve sarımsak kullanarak yapabileceğiniz nefis et kavurma, yanında bir pilav ve cacıkla enfes bir akşam yemeği olacak. Peki lokum gibi et kavurma nasıl yapılır? İşte tarifi…