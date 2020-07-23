Kurban eti nasıl muhafaza edilir? Önemli püf noktaları...
Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Haliyle hemen herkesin aklında kurban kesimi sonrası eti nasıl muhafaza edeceği var. Etin bozulmasını engelleyerek nasıl doğru saklanacağını merak ediyorsanız işte size püf noktalar…
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1
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Kurban Bayramı'na hazırlık yapılan bu günlerde pandemi döneminde olduğumuzu unutmamalı ve bayramda yakın temastan kaçınmalıyız. Ardından en çok dikkat etmemiz gereken konulardan biri de etin nasıl muhafaza edileceğidir. Eti ziyan etmeden, sağlıklı bir şekilde muhafaza etmek için sizlere püf noktalarını derledik.
2
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Öncelikle derin dondurucunuzda etlerinize yer açmalısınız. Dinlenme ve parçalama işlemini gerçekleştirdikten sonra eti muhafaza edeceğiniz alan hazır olmalı.
3
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Kurban etini dondurucuya koymadan önce mutlaka dinlendirmelisiniz. Bu süre en az 5 saat olmalıdır. Daha sonra parçalayıp, dondurucuya koyabilirsiniz.
4
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Kurban etini soğuduktan sonra parçalamalısınız. Eğer sıcakken parçalama mecburiyetinde kalırsanız, eti naylon poşetlere koymamalısınız. Sıcak et naylon poşet içinde havasız kalıp çabucak bozulabilir.
5
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Eti dondurucuya saklama kaplarıyla koymak en sağlıklı çözüm. Eğer yeterince yeriniz ve derin dondurucu kabınız varsa bu şekilde muhafaza edebilirsiniz.
6
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Eti soğuk tutabilmek için mini el dondurucularından faydalanabilirsiniz. Altına buz doldurduğunuz mini dondurucunun içine etlerinizi de ekleyip, soğuk tutabilirsiniz.
7
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Etinizi rahatça kesebilmek için bıçaklarınızı bileylemeli ya da yeni bıçaklar almalısınız. Bu işlemi kendiniz yapmak istemiyorsanız kasabınız sizin için eti parçalayacaktır.
8
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Eti dondurucuya koymadan önce yemeklerde kullanabileceğiniz şekillerde kesmelisiniz. Kıyma yapılacak etleri de çektirip o şekilde dondurucuya atarsanız size kolaylık sağlayacaktır. Her poşete kullanacağınız kadar et koymalısınız. Çünkü çözülen eti tekrar donduramazsınız.
9
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Eti tamamen yağlarından ayırmayın. Ete pişerken asıl lezzeti veren şüphesiz yağıdır. Koyu sarı ve sert yağ tabakasını almanız yeterli olacaktır.
10
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Eti buzdolabında 3 gün derin dondurucu da ise yaklaşık 6 ay saklayabilirsiniz. Hemen tüketeceğiniz etleri buzdolabına, uzun süre bekleyecekleri dondurucuya koyabilirsiniz.
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Eti oda sıcaklığında çözdürmeyin. Mutlaka çözdürme işlemi için buzdolabı kullanın.
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Et kavurma tarifi
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