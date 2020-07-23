Kurban eti nasıl muhafaza edilir? Önemli püf noktaları...

Kurban Bayramı'na hazırlık yapılan bu günlerde pandemi döneminde olduğumuzu unutmamalı ve bayramda yakın temastan kaçınmalıyız. Ardından en çok dikkat etmemiz gereken konulardan biri de etin nasıl muhafaza edileceğidir. Eti ziyan etmeden, sağlıklı bir şekilde muhafaza etmek için sizlere püf noktalarını derledik.