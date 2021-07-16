Kurban eti ile yapabileceğiniz ve denemeniz gereken 10 muhteşem yemek tarifi
Kurban Bayramı'nda sağlıklı et tüketimi kadar lezzet de oldukça önemli. Bayramda akla ilk olarak kavurma geliyor. Ancak farklı ve leziz yemekler de hazırlayabilirsiniz. İşte kurban eti ile yapabileceğiniz ve denemeniz gereken 10 muhteşem yemek tarifi...
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Kuzu güveç tarifi
Toprak kapta uzun süre pişen bol sebzeli ve etli bir güvecin tadına doyum olur mu? Tabii ki olmaz… Peki bu güveci evde yapamaz mısınız? Öyle bir yaparsınız ve öyle bir nefis olur ki… Sizin için güzel bir kuzu güveç tarifi hazırladık. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Tepsi kebabı, et sevenlerin rüyalarını süsleyen enfes bir Antakya yemeği. Fırın tepsisine yayılan incecik kebap harcına nefis domates ve biberler eşlik ediyor. Yanında bir bardak buz gibi ayranla şölene dönüşen tepsi kebabını siz de evinizde yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler ve tarif adımları aşağıda. Afiyet olsun...
Akşam için farklı bir şeyler arıyorsanız, buğu kebabına bir şans verebilirsiniz. Diğer kebaplarda farklı olarak sebzelerin de yer aldığı bu nefis yemek hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle tarif defterinizin favorilerinden biri haline gelecek. Mutlaka denemelisiniz. Peki buğu kebabı nasıl yapılır? İşte buğu kebabı tarifi ve malzemeleri... Şimdiden afiyet olsun...
'Akşam ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız, sizin için nefis bir tarifimiz var. Çiftlik kebabı... Etin ve sebzenin bir araya geldiği bu leziz yemek, farklı bir şeyler denemek isteyenler için de güzel bir alternatif. Yapılışı biraz zaman alsa da yemesi ayrı keyifli. Peki çiftlik kebabı nasıl yapılır? Eğer denemek isterseniz, işte çiftlik kebabı tarifi ve malzemeleri... Şimdiden afiyet olsun...
Patlıcan ve köftenin muhteşem uyumu, akşam yemeklerinin paşası, patlıcanlı paşa kebabını mutlaka denemelisiniz. Patlıcan severler için oldukça uygun olan bu yemek, içine köftenin girmesiyle daha da lezzetleniyor. Aynı zamanda besin değeri yüksek olan bu kebabı evde hazırlaması oldukça kolay. Yiyenlerin bayılacağı patlıcanlı paşa kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi aşağıda…
Tava denince aklımıza bir mutfak gereci geliyor ama tava aynı zamanda fırında pişen bazı et yemeklerinin de ortak adı. Malzemeleri bir araya toplayıp fırında yavaş yavaş pişirdiğinizde enfes bir lezzete kavuşan bu yemeklerden en basiti et tava malzemeleri ve yapılış aşamalarıyla aşağıda. Şimdiden elinize sağlık diyor tarifimize geçiyoruz…
Et yemeği sevenlerin karşı koyamadığı bir lezzet, tas kebabı. Sebzelerin ve etin aynı tabakta buluştuğu bu yemek her lokmada ayrı sevdiriyor. Üstelik pilav eşliğinde yedikçe yedirecek. "Akşam yemeği için ne pişirsem?" diye düşünüyorsanız, tas kebabı mükemmel bir alternatif. Denemek isteyenler için yapılışını aşağıda yazdık. Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...
Patlıcan ve et bir araya geldiğinde ortaya nefis bir sonuç çıkmadığına henüz şahit olmadık. Parmak kebabı da bu nefis sonuçlardan biri. Tencerede kolayca yapabileceğiniz bu kebap hem pratik hem de çok leziz. Siz de patlıcanla farklı bir yemek denemek isterseniz parmak kebabını mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...
Etin domates ve sivri biberle en güzel birlikteliklerinden biri muhtemelen sac kavurmadır. Özellikle yanında pilavla çok leziz olan bu yemeği yapmak da çok basit. Kısa sürede hazırlayıp servis edebilirsiniz.
Et yemeklerine en çok yakışan sebzelerin başında hiç şüphesiz patlıcan geliyor. Patlıcan-et ikilisinin en muhteşem eseri de hünkar beğendi olmalı. Beşamel sosuyla karışmış közlenmiş patlıcanın üzerindeki kuşbaşı etlerin damağınızda bırakacağı iz ve sizde yaratacağı mutluluk vazgeçilmezlerinizden olacak. Mutlaka deneyin!