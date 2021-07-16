Kurban eti ile yapabileceğiniz ve denemeniz gereken 10 muhteşem yemek tarifi

Çiftlik kebabı tarifi 'Akşam ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız, sizin için nefis bir tarifimiz var. Çiftlik kebabı... Etin ve sebzenin bir araya geldiği bu leziz yemek, farklı bir şeyler denemek isteyenler için de güzel bir alternatif. Yapılışı biraz zaman alsa da yemesi ayrı keyifli. Peki çiftlik kebabı nasıl yapılır? Eğer denemek isterseniz, işte çiftlik kebabı tarifi ve malzemeleri... Şimdiden afiyet olsun...