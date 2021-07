Kurban eti ile yapabileceğiniz ve denemeniz gereken 10 muhteşem yemek tarifi

Et tava tarifi Tava denince aklımıza bir mutfak gereci geliyor ama tava aynı zamanda fırında pişen bazı et yemeklerinin de ortak adı. Malzemeleri bir araya toplayıp fırında yavaş yavaş pişirdiğinizde enfes bir lezzete kavuşan bu yemeklerden en basiti et tava malzemeleri ve yapılış aşamalarıyla aşağıda. Şimdiden elinize sağlık diyor tarifimize geçiyoruz…